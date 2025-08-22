El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) baja a nivel 0 después de arrasar 31.500 hectáreas

Suscribete a
Un bombero tratando de extinguir el incendio en Miñambres de la Valduerna, León
ABC

Zamora

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha decidido bajar al nivel 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), cuyo fuego se desató el pasado 10 de agosto y que al día siguiente saltó a la provincia leonesa, sobre todo a la comarca de la Valdería, informa Ical.

Noticia Relacionada

El incendio alcanzó en apenas dos horas se declaró el nivel 2 y la voracidad de sus llamas ha quemado entre ambas provincias una superficie aproximada de 31.500 hectáreas. Además, se cobró la vida de dos personas en Nogarejas (León), sin olvidar las decenas de localidades desalojadas.

