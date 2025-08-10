Otro incendio en León obliga a desalojar a medio centenar de vecinos en Almázcara Un brigadista sufre quemaduras leves en las labores de extinción

En una jornada especialmente negra para los incendios en Castilla y León y con máximo protagonismo para León a mediodía de este domingo se declaraba el Índice de Gravedad 2 en el fuego iniciado en la localidad de Villaverde de los Cestos, y que obligaba en un primer momento a cortar la carretera N-6. Además, las llamas se han dirigido hacia el municipio de Almázcara, perteneciente a la localidad de Congosto, donde se han desalojado a unos cincuenta vecinos por precaución.

De hecho, el fuego se ha quedado a las puertas de varias viviendas unifamiliares y ha calcinado terreno rústico, jardines particulares y casas de aperos. Durante las labores de extinción, un miembro del operativo ha sufrido quemaduras leves en la mano y en la cara. Aunque ha querido reincorporarse al servicio, finalmente no ha sido así. También un vecino ha tenido que ser atendido en el hospital al quemarse cuando trataba de sofocar el fuego, aunque ya ha recibido el alta médica. Otras personas han tenido que recibir asistencia por inhalación de humos, también sin consecuencias.

La declaración del nivel de alerta se ha debido también a la proximidad de las vías del tren, aunque el propio delegado de la Junta, Eduardo Diego, ha expicado que se había podido frenar el avance de las llamas con cierta rapidez.

Según las datos de la plataforma Inforcyl, el fuego ha comenzado poco antes de las doce y apenas media hora más tarde se elevaba el nivel de peligrosidad, al causar cortes en carreteras de relevancia, en concreto desde el kilómetro 370 en Rodanillo al 380 en Santo Tomás de las Ollas, en ambos sentidos de la citada vía, informa Ep. Ya está reabierto al tráfico.

Además, también en esta jornada de domingo los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera, ambos en León, se mantienen en Índice de Gravedad (IGR) dos, así como el abulense de San Bartolomé de Pinares, que comenzó el viernes.

Zamora y Palencia

A este mismo nivel de gravedad se encuentra un fuego que se ha originado a las 14:25 horas en Zamora, en la comarca de Benavente. En concreto, quema a estas horas el término de Molezuelas de la Carballeda.

Se une un nuevo fuego en Palencia, en la localidad de Resoba, perteneciente a Cervera del Pisuerga, que ha comenzado por la mañana y ha subido de peligrosidad al IGR uno a las 15 horas.