Un incendio en una freidora obliga a desalojar la caseta de Andalucía en el recinto de la feria gastronómica de Valladolid

Un incendio en una freidora obligó al mediodía de este sábado a desalojar la caseta de Andalucía del recinto ferial de Valladolid, ubicado junto al Centro Cultural Miguel Delibes de la capital vallisoletana.

Según las primeras informaciones facilitadas a Ical por el servicio de emergencias 1-1-2 y los Bomberos municipales, las llamadas de aviso por el fuego se recibieron a las 14.22 horas y en ellas se significaba que, por el momento, no había heridos por el suceso.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos municipales, con un vehículo de mando, para apagar las llamas y disipar el humo de la zona. También acudieron al lugar agentes de la Policía Nacional y Local de Valladolid.

Fuentes del Ayuntamiento de Valladolid han informado de que se ha procedido a acotar el espacio sin tener que lamentar daños personales. El resto de Casas Regionales siguen trabajando con normalidad y el recinto José Luis Bellido sigue abierto para el disfrute de todos los asistentes.

