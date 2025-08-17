El incendio de Cipérez, el más grande de la historia de Salamanca unas 10.500 hectáreas

Un vecino de Cipérez, con quemaduras en varias partes del cuerpo, observa la zona arrasada por el incendio forestal

El incendio originado en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos, perteneciente al municipio de Cipérez, sería el más grande de la historia de la provincia de Salamanca tras arrasar unas 10.500 hectáreas, por encima de las más de 8.600 hectáreas que quemó el incendio de Monsagro de 2022.

El director técnico del incendio, César Prieto, ha informado este domingo de las hectáreas afectadas por el incendio, en el que actúan cuatro cuadrillas, tres agentes medioambientales, un medio aéreo y tres autobombas.

Asimismo, ha indicado que la situación actual es «favorable», aunque esta tarde se prevén vientos «fuertes» que «pueden complicar» el incendio, cuyo perímetro, «muy grande» se espera poder estabilizar en esta jornada.

Por su parte, el incendio de El Payo, declarado el 15 de agosto, se mantiene activo en nivel uno tras haber alcanzado el nivel dos en sus primeras horas. Este incendio, que habría quemado hasta la fecha 3.530 hectáreas en una primera estimación, preocupa menos, ya que las 300 personas desalojadas pudieron volver a sus casas tras alojarse en Robleda y Fuenteguinaldo. A estas horas, solo los mayores de la residencia de El Payo están alojados en Ciudad Rodrigo, aunque se espera que regresen a lo largo de la tarde de hoy gracias a la estabilización del frente, informa Ical.