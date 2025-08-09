El incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) evoluciona favorablemente, aunque «preocupan los puntos calientes»

La UME trabaja en las labores de extinción del incendio declarado en San Bartolomé de Pinares (Ávila)

El incendio declarado este viernes en San Bartolomé de Pinares (Ávila) evoluciona favorablemente y ya no presenta llama, tras una noche en la que un total de 106 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han logrado perimetrar la zona.

Un 70% de la extensión del incendio, declarado en esta zona de Ávila próxima a la Comunidad de Madrid, ya está perimetrado, aunque todavía se encuentra activo y se mantiene el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial, el más alto que puede decretar la Junta de Castilla y León.

Misiones realizadas durante la noche, control y extinción del avance de llama para no sobrepasar carretera CL-505, perimetración del incendio mediante uso de máquinaria y empleo de fuego técnico en zona Atalaya del Valladal#IFSanBartoloméDePinares #Avila@naturalezacyl @112cyl… pic.twitter.com/Q9BX9fe9Qm — UME (@UMEgob) August 9, 2025

El incendio de San Bartolomé de Pinares se originó a las 14:45 horas del viernes por causas aún desconocidas. Según informó la Junta de Castilla y León, el avance de las llamas se vio favorecido por varios factores: la elevada temperatura, la «escasísima» humedad -menos del 10 por ciento-, y la «disponibilidad» de vegetación «preparada» para arder, especialmente matorral y pasto.

Las labores de extinción de la UME a lo largo de la noche han logrado perimetrar la zona. Sin embargo, de cara a la mañana de este sábado «preocupa» la existencia de «puntos calientes» en «todo su perímetro». «Va a haber un aumento de la temperatura y de la velocidad del viento y preocupa que esos puntos calientes se puedan reproducir», ha asegurado el director técnico de extinción, Pedro José Pérez.

«Actualmente tenemos perimetrado mucha parte con buldócer​, pero nos preocupan esos puntos calientes, los cuales vamos a incidir ahora cuando se incorporen los medios áereos», ha señalado Pérez, que ha informado de que también está previsto que se incorporen medios terrestres para vigilar la zona.

Vecinos de Las Navas del Marqués desalojados y suspendida la circulación de trenes

El avance de las llamas obligó este viernes a la evacuación de los barrios de La Estación y Ciudad Ducal, en el municipio abulense de Las Navas del Marqués. Los vecinos de estos barrios siguen todavía sin poder volver a sus casas.

La Junta de Castilla y León informó a última hora del viernes de que las zonas urbanizadas «no corren peligro», después de que los «esfuerzos para su proyección» hayan resultado «efectivos».

Por su parte, también continúa interrumpida la circulación de trenes entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, del trayecto Villalba de Guadarrama-Ávila. Tal y como ha informado Adif este sábado, no hay previsión para la recuperación del servicio.