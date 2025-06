Lo dijo Leonard Cohen: «Gracias a las grietas, por la pared entra la luz». La grieta que le ha salido al PSOE con Page evidencia el problema de los procesos electorales de base que tendrán lugar en los dos próximos años, y que podrían verse ... afectados por la toxicidad que inocula el Gobierno. Las encuestas lo ponen de manifiesto. A mayores, la pituitaria del toledano, el canario en la mina.

Ayer, el Partido Popular esgrimió esta misma tesis, previamente coreada en Barcelona, durante la manifestación madrileña, en un ambiente de entusiasmo ecuménico alrededor de sus siglas. Poner urnas para acabar con el dramatismo del momento. Sabedores de que la faena no está aún para la estocada, sino para seguir dándole a la muleta. Y poner urnas es algo que el PP tendrá oportunidad de hacer en Castilla y León. Más pronto que tarde.

Fernández Mañueco, de hecho, exclamó ayer: «¡Basta ya!». Todo indica que la grieta va a seguir creciendo mientras se incrementa el calvario de las grabaciones de Leire, los banquillos del hermano, los avales de Ábalos y todos esos 'merdés' de casquería a los que la Moncloa asiste como los monos de Gibraltar. Y puesto que Feijóo sabe que una cosa es conseguir frutos y otra, resultados, tendrá que ir conformándose con urnas en Castilla y León. Lo de menos es la fecha: que si para el Pilar, la Concepción o las Candelas. Sea cual sea la advocación, el PSOE tendrá que encomendarse a las viejas tierras para tomar la temperatura al enfermo. La prueba del nueve son las urnas, que es ahí donde duele. Si, como es previsible, el PP corona con éxito este 'colt', Page le podría apuntar a Sánchez con el dedo gordo.

Mañueco tuvo ayer lugar preferente en las fotos, y desde ahora será foco de muchas miradas y mucho protagonismo. Y como el tiempo pasa al estilo Sabina -«el verano acabó y el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno»-, en breve estas tierras serán tierras del adelantado. Serán meses apasionantes. Enfrente, el PP aún no tiene evidencias opositoras: de facto, no hay candidato del PSOE, no hay candidato de Vox y todo esto significa algo: cuando toquen a rebato las urnas por aquí, la ausencia de evidencia alternativa se convierte en una gran evidencia de la ausencia.