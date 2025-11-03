Es el elefante en la habitación. El problema que no queremos ver mientras movemos la cucharilla de café con la que edulcoramos cada mañana nuestra conversación hablando de política, que si Sánchez tiene un orzuelo, que si los de Junts cacarean y tal y tal. ... Mientras, cientos de miles de empresas experimentan a esa hora el aturdimiento de cuadrar turnos, lidiar con la planificación de la jornada frente al Belcebú de la I.L.T. (las bajas). «Que Mariano no viene a trabajar. Que está malo».

Executive Summary: El absentismo ha provocado una pérdida de un 7,0 % de las horas en el segundo trimestre del año. Están en el nivel más alto de la historia, solo superados por las cifras récord del primer trimestre de 2022. Castilla y León se sitúa en la media de España, pero lo malo no es la bala, es la velocidad, el crecimiento arrollador: las horas no trabajadas como consecuencia de bajas médicas, de hecho, se han más que duplicado en una década y generan ya la pérdida del 5,5 % del tiempo pactado de trabajo.

Las cúpulas empresariales llevan tiempo reclamando atención a este problema. No ha ayudado el cambio procedimental que permite que los papeles sean cursados directamente al INSS sin que el trabajador tenga que aportar nada. Y es que, aunque no es una preocupación que afecte solo a España, es verdad que aquí faltan controles que sí hay en países semejantes y, sobre todo, como el Estado paga desde los primeros días con dinero que no es de nadie, «vayan días y vengan ollas».

En España el empleador soporta solo los tres primeros días de baja, pero en Alemania, Austria, Luxemburgo y Portugal son hasta catorce las semanas que paga la empresa, que es donde aprieta el zapato.

El Estado del Bienestar es tan importante que debemos protegerlo, justo lo contrario que hacemos cuando lo sobreexplotamos. Se habla mucho estos días de la falta de confianza en las monedas fiat con motivo del ascenso exponencial del oro. Y una de las razones es que la carcoma del gasto ilimitado deteriora el crédito de las divisas que se emiten contra déficit. Así que, en asuntos como las bajas, se nos va cada vez más dinero sin ruido, mientras suenan las alarmas y la orquesta del Titanic sigue tocando el «Nearer, My God, to Thee».