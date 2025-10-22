Suscribete a
'Huellas y fugas' revela lo «oculto» del proceso creativo del cine español en la 70 Seminci

A través de bocetos, objetos de atrezo o vestuario, muestra el recorrido desde la idea inicial hasta la materialización de la obra en la pantalla

Seminci calienta motores para una 70 edición «ambiciosa, luminosa y en movimiento» que busca «celebrar el cine»

Presentación de la exposición 'Huellas y Fugas', en el marco de la 70 edición de la Seminci
La exposición 'Huellas y Fugas. El cine español en la 70 Seminci' ha abierto sus puertas en la Sala de Exposiciones de San Benito como una invitación a descubrir lo oculto del proceso creativo del cine español, mostrando el recorrido desde la idea inicial - ... a través de bocetos, objetos de atrezo o vestuario-, hasta la materialización de la obra en la pantalla.

