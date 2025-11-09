Suscribete a
El Hospital Río Hortega, primer centro de Castilla y León autorizado para fabricar productos sanitarios con impresión 3D

El centro usa esta tecnología para crear biomodelos anatómicos de planificación o guías quirúrgicas personalizadas

Unidad multidisciplinar dedicada a la creación de productos sanitarios con tecnología 3D
ABC

Valladolid

El Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid ha obtenido la licencia como fabricante de productos sanitarios a medida, que lo convierte en el primer centro sanitario de Castilla y León en conseguir esta acreditación. Pasa de esta forma a ser «un servicio pionero» al ... poder fabricar biomodelos anatómicos de planificación y guías quirúrgicas personalizadas mediante tecnología de imagen virtual e impresión 3D.

