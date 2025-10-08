Suscribete a
Horse se compromete a formalizar un mínimo de 200 contratos indefinidos y una subida salarial del IPC más el 1%

Los sindicatos alcanzan un preacuerdo con la empresa para la renovación del convenio colectivo

Los trabajadores de Horse rechazan en referéndum el preacuerdo entre la empresa CCOO, UGT y SPC

Los representantes de los sindicatos UGT-FICA, CCOO, SCP, CGT y CSIF, que integran la comisión negociadora del convenio colectivo de Horse, en una reciente imagen de archivo
Los representantes de los sindicatos UGT-FICA, CCOO, SCP, CGT y CSIF, que integran la comisión negociadora del convenio colectivo de Horse, en una reciente imagen de archivo

Valladolid

La Dirección de Horse se comprometió a formalizar un mínimo de 200 contratos indefinidos en las factorías y en el Centro de I+D+i, presentar los proyectos a futuro que presentó en julio y subir el salario según el IPC más un uno por ciento ... tanto en 2025 como 2026, según contempla la propuesta del preacuerdo alcanzado este martes entre la empresa y los sindicatos CCOO, UGT y SCP para la renovación del convenio colectivo, que tendrá una vigencia, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero del año en marcha hasta el 31 de diciembre de 2026, según el texto, al que accedió Ical. Serán ahora los trabajadores los que tendrán que apoyar o no el documento, para el que se han destinado once meses de negociaciones y sobre la que los representantes de los trabajadores amenazaron con ir a huelga.

