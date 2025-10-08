Horse se compromete a formalizar un mínimo de 200 contratos indefinidos y una subida salarial del IPC más el 1%

La Dirección de Horse se comprometió a formalizar un mínimo de 200 contratos indefinidos en las factorías y en el Centro de I+D+i, presentar los proyectos a futuro que presentó en julio y subir el salario según el IPC más un uno por ciento ... tanto en 2025 como 2026, según contempla la propuesta del preacuerdo alcanzado este martes entre la empresa y los sindicatos CCOO, UGT y SCP para la renovación del convenio colectivo, que tendrá una vigencia, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero del año en marcha hasta el 31 de diciembre de 2026, según el texto, al que accedió Ical. Serán ahora los trabajadores los que tendrán que apoyar o no el documento, para el que se han destinado once meses de negociaciones y sobre la que los representantes de los trabajadores amenazaron con ir a huelga.

Entre las medidas contempla también una nueva paga de beneficios consolidada, que formará parte del total de una paga de beneficios de Horse Global «a definir en un futuro», por un importe lineal de 400 euros brutos por persona, a percibir por la totalidad de lo empleados de manera proporcional a los días de alta en la empresa en 2025. Además, la dirección se compromete a mantener esta paga de beneficios de 400 euros en el próximo convenio, aunque no existiera la de beneficios global. Excepcionalmente este año, el importe de la misma se incrementará con un complemento de 150 euros brutos adicionales a los 400. Además, el importe del precio de la hora extraordinaria aumentará un 15 por ciento respecto a su valor actual retroactivamente desde el 1 de enero de este año. Tanto la paga como el precio de la hora extra se mantienen en 2026 y se actualizarán.

Horas de trabajo

Además, el acuerdo mantiene la jornada de convenio actual: 1681,75 horas (217 días) + tres días de competitividad si fueran necesarios para 2025 y 2026. Se formalizará, en los tres meses siguientes a la firma del convenio, un nuevo acuerdo de teletrabajo y desconexión digital en Horse Spain sobre la base del actual, actualizando las condiciones económicas actuales a la subida de convenio para este año.

Por lo que se refiere a los turnos fijos, estarán asociados a una semana par o impar para el trabajo por bolsa. Este punto será establecido en las reuniones de fijación de calendarios anuales.

Una de los puntos más relevantes es que se garantizará que ninguna persona realice de manera obligatoria (por bolsa) más de 10 sábados en el año. Así, los ocho primeros irán al contador de bolsa colectiva, y el noveno y el décimo generarán día individual. También, en la realización de sus programas de fabricación, la «dirección tratará de evitar el trabajo en sábado por bolsa de horas en fechas inmediatamente anteriores a vacaciones colectivas». No obstante, «si existiera riesgo real de parada de un cliente que obligase a trabajar en esa fecha, en caso de tener que trabajar, el plus de modificación de la demanda será por un valor incrementado un 40 por ciento sobre el precio actual».

Para concluir, entre las mejoras de las condiciones de trabajo instauradas en la factoría de Valladolid se encuentra el desarrollo de una solución de Inteligencia Artificial para mejora de la climatización de las naves de manera automática.

Así, el delegado de CCOO en Horse, Paco Sevilla, mostró su confianza de que este preacuerdo sea ratificado en la asamblea prevista para este jueves en la planta de Valladolid, mientras que en la capital hispalense se votará también el jueves y el martes de la próxima semana.

Por su parte, fuentes de UGT trasladaron a Ical que «se ha tratado de buscar un punto de encuentro» en el que la Dirección de la empresa «entendiera el sentir de la plantilla», en la línea de las propuestas planteadas por las diferentes asambleas de afiliados en materia de salario y bolsa y que se comunicaron en la reunión anterior. El preacuerdo será sometido a ratificación el próximo jueves en la asamblea del sindicato.