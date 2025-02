«Las historias más verdaderas son las que hemos vivido»

Alfonso Casado, de «un pueblito al noroeste de España, frontera con Portugal», como explica él cada vez que se va fuera para decir de dónde es, tiene 26 años y es uno de los pocos españoles participantes en la producción de la película 'La Patrulla ... Canina: La Superpelícula', que se ha estrenado este 11 de octubre. El benaventano, que ha colaborado en varias producciones como 'The Head' o 'The Passenger'. ha vuelto a España para instalarse en Barcelona, donde está trabajando en la producción de la serie 'Under the sofa'.

—¿De dónde surge ese afán por el cine? —Desde que era pequeño, siempre tenía esa inquietud por el cine, por contar historias y bueno, pues fue en el instituto cuando empecé, cuando me juntaba con amigos y hacíamos mini-cortos, mini-cositas con las que íbamos matando el gusanillo de contar historias. Estuve en Benavente hasta que me gradué en el instituto y me fui a Madrid a la universidad de U-Tad a hacer el grado de animación. —¿Por qué te decantaste por la animación? —La pasión por la animación la tengo desde siempre. Cuando mis compañeros veían series típicas, sitcoms… Yo seguía viendo dibujos, era lo que me gustaba y no me cansaba de ver. El cine de animación como Pixar o Dreamworks siempre fueron referentes. Al final es una tendencia a la que te lleva el cuerpo, no tengo una justificación clara. —¿Cómo surgió la oportunidad de participar en esta película? —En el último año de carrera, la productora User T38 me dio la oportunidad como coordinador, y tres meses después me ascendieron y estuve con ellos tres años. Hace justo dos años que Micros, desde Montreal (Canadá), se puso en contacto conmigo para participar en la producción de la película 'La Patrulla Canina: la superpelícula', así que cogí la maleta y me fui. —'La Patrulla Canina' te pilló ya un poco mayorcito ¿cómo fue el proceso de 'adaptación?' —Al final, viniendo de hacer ficción, tienes que ponerte al día con los proyectos. En este caso tenía toda la historia de una producción que llevaba, en ese momento, siete años en movimiento con toda una franquicia detrás. Un día no sabes nada y luego de repente ya conoces los nombres de todos los perros, pero al final era perro azul, perro verde. He terminado la producción con siete mascotas. —¿Cómo dirías que es el nivel de trabajo de producción en España en comparación con la experiencia en el otro lado del Atlántico? —Creo que a veces nos castigamos demasiado. Trabajamos y damos siempre lo mejor de nosotros y se nota cuando salimos fuera. Somos profesionales muy valorados allá por donde vamos. Aunque salgas fueras a proyectos grandes, sientes que estas preparado. Es algo que hay que vivirlo. —Recibiste una candidatura a 'mejor corto de animación' en la 36 Edición de los Goya por el corto 'Wayback', ¿cómo fue esa experiencia? —Resulta que el director, Carlos Salgado, tenía una idea y quería a alguien capaz de plasmarla y no lo dudé un segundo. Hubo una sinergía y nos pusimos manos a ello. Lo hicimos con mi productora y primero lo presentamos en Madrid. Desde ese momento nos empezamos a mover por varios festivales. Ganamos el premio en el de Medina del Campo (Valladolid) a mejor cortometraje y pudimos optar a los Premios Goya, aunque había mucho talento y no pudimos llevárnoslo. —¿Vuelves con frecuencia a tu tierra natal? —Sí y no. Allí es donde están mis padres, mi abuela, y Benavente siempre es un punto de parada, pero haber volado fuera no te permite visitarlo todo lo que querrías. —¿Echas de menos más oportunidades para tu sector en Castilla y León? —Sí. Al final, somos el resultado de esta España vaciada y hay que atraer inversiones e impulsar como han hecho otras comunidades, potenciarlo y ayudar al sector. MÁS INFORMACIÓN José Luis Cienfuegos: «Debemos romper con eso de que la Seminci es para un tipo de público»

José Luis Cienfuegos: «Debemos romper con eso de que la Seminci es para un tipo de público» ¿Cuándo y dónde comprar los abonos para la Seminci? —¿Tus raíces te han servido de inspiración para producir o elegir ciertos elementos en tu trabajo? —Siempre intentas meter guiños a situaciones, sitios y siempre hay alguna referencia. En la producción de 'Pepino, el acordeonista', que representa a las personas que tuvieron que abandonar España en los años de posguerra civil, pues intentas darle un toque personal. Siempre se mira atrás y tienes que saber de dónde vienes y enorgullecerse de ello. Soy defensor de apelar a lo que conocemos, las historias más verdaderas son las que hemos vivido, hay que acudir a las raíces siempre. —¿Podrías definirte en una pequeña frase como productor? —Mucha gente me califica como el peludo que hace chistes sobre la industria, pero de una manera más seria diría que soy apasionado, meticuloso y muy exigente conmigo mismo.

