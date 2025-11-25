Herrera siente «especial alegría» al recibir el Premio de la Fundación Silos en un «emocionante» acto

Al mismo tiempo, ha considerado que «ha sido un privilegio haber tenido responsabilidades» en el Gobierno de Castilla y León, que le han permitido poder colaborar en la mejora e impulso de proyectos e infraestructuras de la zona.
Así, se ha mostrado «convencido» de que la Junta «va a seguir queriendo mucho» a Silos «porque lo merecen» y» lo que es más importante porque le da la clave», ha apuntado, a su Monasterio «vivo» gracias a la comunidad benedictina, informa Ical.
El arzobispo destaca que a partir de ahora, «Burgos va a contar con una nueva obra monumental de máximo nivel», y la define como «una de las obras cumbre» del artista
La Fundación Silos ha entregado el Premio Sabina de Honor a Juan Vicente Herrera por su «papel decisivo» en la creación y desarrollo de la propia entidad y en la recuperación del Convento San Francisco como sede. «Esta trayectoria le ha hecho merecedor del premio, un símbolo de gratitud de la Fundación y sus patronos por su compromiso duradero con la preservación y difusión de la rica herencia cultural de la zona», sostuvieron desde la entidad.
