Suscribete a
ABC Premium

Herrera siente «especial alegría» al recibir el Premio de la Fundación Silos en un «emocionante» acto

El ex presidente de la Junta se muestra «convencido» de que el Gobierno regional «va a seguir queriendo mucho» a Silos «porque lo merecen»

Antonio López une pasado y presente 'puertas adentro' en la Catedral de Burgos

La Fundación Silos otorga el Premio Sabina Silense de Honor al presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, Juan Vicente Herrera
La Fundación Silos otorga el Premio Sabina Silense de Honor al presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, Juan Vicente Herrera ical

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, ha reconocido en Santo Domingo de Silos (Burgos) sentir «especial alegría» tras recibir el Premio Sabina Silense de Honor de manos de la Fundación Silos en un acto «muy ... emocionante» que se celebró en la Sala Abad Clemente del Convento de San Francisco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app