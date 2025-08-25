Herido un miembro del operativo de extinción en Velilla del Río Carrión (Palencia)

El helicóptero del Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado la mañana de este lunes a un peón de una cuadrilla terrestre que trabajaba en la extinción de un incendio forestal en la zona de la cascada de Mazobre, en Velilla del Río Carrión (Palencia), quien se había lesionado en las costillas durante las labores del operativo, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada desde Medio Ambiente, en torno a las 11.46 horas, en la que se informaba de la situación, cuyo peón herido se encontraba en una zona inaccesible para vehículos. Es por ello que el gestor del 1-1-2 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia.

De igual manera, se contactó con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente y localizar la ubicación exacta de la víctima. Tras ello, se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en estacionario. En el lugar, estabilizaron al paciente y realizaron su evacuación mediante grúa corta con triángulo de evacuación y acompañado por el rescatador enfermero.

El helicóptero de rescate se encargó de evacuar al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl- , donde esperaba una UVI móvil que se encargó de trasladarlo al centro de salud de Guardo