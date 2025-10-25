Suscribete a
ABC Premium

Herido un hombre de unos 50 años tras sufrir una agresión con un machete en un bar de Benavente

La agresión al hombre, de unos 50 años, se dirigió a su cuello y espalda

Absuelto de lesiones dolosas por sufrir un brote psicótico cuando acuchilló a un padre y su hija en Salamanca

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl
Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl 112

ABC

Zamora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con un machete en el cuello y la espalda en un bar de la calle Sancti Spiritus de la localidad zamorana de Benavente, según han informado fuentes del centro de ... emergencias 112 de Castilla y León.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app