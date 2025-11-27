Suscribete a
Herido un hombre de 30 años tras recibir un disparo en Burgos

Los hechos han ocurrido en torno a las nueve de la noche en torno al número 165 de la calle Vitoria

Herido un hombre de 30 años tras recibir un disparo en Burgos
Herido un hombre de 30 años tras recibir un disparo en Burgos

Un hombre de 30 años ha resultado herido tras haber reicibido un disparo de otro varón a la altura del número 165 de la calle Vitoria de Burgos, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ... tenido lugar en torno a las nueve menos diez de la noche de este jueves. La sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para el hombre herido.

