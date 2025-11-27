Herido un hombre de 30 años tras recibir un disparo en Burgos

Un hombre de 30 años ha resultado herido tras haber reicibido un disparo de otro varón a la altura del número 165 de la calle Vitoria de Burgos, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ... tenido lugar en torno a las nueve menos diez de la noche de este jueves. La sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para el hombre herido.

En base a esa información, el 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

