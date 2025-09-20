Herido un hombre de 82 años al ser embestido por un toro que se había escapado de un encierro en Mayorga (Valladolid)

Un hombre de 82 años ha resultado herido este sábado al ser embestido por un todo que se había escapado del recorrido de un encierro que se estaba celebrando en el campo en la localidad vallisoletana de Mayorga, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido hacia las cinco y media de la tarde cuando los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que se alertaba de que un varón que, al parecer se encontraba en su huerto, se ha visto sorprendido por el animal.

Los testigos solicitaban asistencia sanitaria para el hombre que en primer lugar fue trasladado al centro de salud de la localidad.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico a petición del médico del centro de salud.

El varón de 82 años ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.