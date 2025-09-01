«Hartos» del atasco en la N-110 en San Esteban de Gormaz

«¿Pero tú has visto esto?», comenta con asombro una voz mientras graba un vídeo cruzando con un coche sobre el puente de San Esteban de Gormaz (Soria). En la imagen, la estrechez de poco más de tres metros entre vallas que, como reconocen ... en este pueblo, «da algo de miedo» atravesar. Y eso cuando llegan, porque hay momentos en los que el atasco, en plena España de interior y en un municipio de apenas 3.000 habitantes, puede llevar una hora hasta que se salvan esos 200 metros de viaducto que se han convertido en todo un freno en la movilidad. Y en pleno trayecto de una carretera nacional, la N-110 (Soria-Plasencia), la que atraviesa esta localidad, en la que ahora con más ahínco reclaman una variante que evite el trasiego de vehículos -sobre todo los pesados- por el centro y sobre un puente medieval que, diseñado siglos atrás, ahora debe cargar sobre sus pilares con el paso de más de 200 camiones diarios de varios cientos de toneladas.

La alternativa si no se quiere cruzar pasa por tomar otra ruta por carreteras provinciales que supone 40 kilómetros más, pues el conocido como 'De los 16 ojos' es el único puente que tiene San Esteban de Gormaz para salvar el río Duero, que divide en dos el pueblo. La distancia que tuvieron que estar haciendo obligatoriamente los vecinos y conductores durante dos meses mientras duraron las obras de reparación después del hundimiento sufrido el pasado 10 de marzo, cuando a eso de las 10:30 horas se derrumbaba un tajamar tras varios días de intensas lluvias que hicieron mella en la vetusta infraestructura. Pero poco duró la 'alegría', pues si en mayo la circulación regresaba, a mediados de julio, otro desplome en la misma zona volvía poner coto a la circulación, ahora regulada por semáforos que dan paso alternativo mientras siguen las obras.

«Un sinsentido», repite el alcalde, Daniel García, tras ver cómo se hacían realidad los temores del pueblo, que el mismo día de la inauguración de los trabajos de restauración advertían de que las grietas del longevo viaducto seguían ahí, pese a que desde el Ministerio de Transportes aseguraban que la reapertura permitiría «nuevamente todo tipo de tráfico rodado en las mismas condiciones anteriores a la incidencia», mientras el paso de peatones se limitaba a una acera para continuar con los trabajos.

La realidad es que ahora, un semáforo a cada lado -que ya estaba instalado desde hacía años, pero sólo se utilizaba en ocasiones de gran afluencia de vehículos al pueblo, junto a la regulación de la Guardia Civil- es el que manda y marca la alternancia de paso en cada dirección, pues el espacio que hay ahora no permite circular en ambos sentidos a la vez. «Entre cuatro y seis coches» pasan cada vez que se ilumina el verde, y de nuevo a parar en una cola en la que hay momentos en los que no termina de avanzar. Se llegan a crear colas de hasta dos kilómetros por cada lado, explica el regidor.

«Peligrosidad»

Así que los vecinos están «hartos». Y es que cuestiones tan básicas en una localidad -y sus dieciocho pedanías- con una zona residencial en un margen y al otro los servicios esenciales como el consultorio, el colegio o los comercios, ya requiere de paciencia y planificación si se tiene que vadear el río. Ya no son los cinco minutos de antes en caso de requerir ir en coche o llevar a un mayor a consulta o cargar con la compra, sino que puede suponer «hasta 40 minutos», recalca el alcalde, quien implora que no se tengan que ver ante una emergencia y con el atasco formado. Cuando no ocurre, añade, que a mitad de trayecto se cruzan dos vehículos que apurando el semáforo se lanzan a cruzar a la vez que los otros reanudan marcha, con lo que a los de una dirección les toca dar marcha atrás.

Y ya si es un tráiler el que tiene que retroceder, la cosa se complica, explica Daniel García, pues el dar marcha atrás supone además que debe hacer un giro de 90 grados con el que la carretera nacional toma el puente y «una sensación de peligrosidad».

Este verano, agrega el alcalde, están siendo «muchos» los afectados. No sólo porque la población se cuadruplica, sino porque se trata de una carretera nacional de gran uso desde Aragón o Cataluña, que al llegar a San Esteban se encuentran con su particular atasco rural.

«Un desastre», incide el regidor. Por eso no entiende que se haya rechazado el permiso por parte de la CHD (Confederación Hidrográfica del Duero) al puente «alternativo» -incide en el calificativo- que ya estaba construyendo la Junta de Castilla y León. En un principio se sumaron al proyecto desde el Ministerio de Defensa a través del Regimiento de Potoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 del Ejército de Tierra, con sede en Zaragoza, pero que luego desde el Gobierno central decidieron su retirada.

Con un coste de unos 850.000 euros, ya estaba «al 70 por ciento», recalca el regidor, cuando desde el organismo de Cuenca denegaron el permiso -obligatorio al estar en terrenos de dominio hidráulico- al considerar que «carece de sentido» por estar el puente habitual en uso. Apenas una semana después, la misma zona reconstruida se venía abajo. «Una chapuza. Se cayó entero», clama Daniel García, quien cuestiona que desde el Ministerio de Transporte se «gasten barbaridades» en algunos proyectos y rechazasen la alternativa para San Esteban, además de destinar dos millones de euros -en principio, se valoró en 1,35 millones- en esa reparación que duró poco más de dos meses. «No tienen ni empatía», censura, convencido de que este proyecto se ha convertido «en una cuestión política», en alusión a que el Ejecutivo central es del PSOE y tanto la Junta -que anunció que recurrirá el freno al puente alternativo- como el alcalde están bajo siglas del PP.

Y que, apostilla, «somos pocos y no nos escuchan». Pero no están dispuestos a callarse, convencidos de que en esta «carrera de fondo» llegarán a su meta. Por ahora, además de las movilizaciones reclamando esa variante, el regidor se plantea incluso llevar el asunto a Bruselas, ya que el Gobierno de España -de quien depende la carretera nacional que cruza el puente- no atiende sus reclamaciones, y presentar una denuncia por «privación de servicios mínimos».