Última hora
Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas
Las noticias de ABC: la España rural sigue vacía, el reto demográfico de Sánchez cae en saco roto

«Hartos» del atasco en la N-110 en San Esteban de Gormaz

Hasta una hora y con colas de dos kilómetros a cada lado del puente. Así es el día a día en la localidad soriana por las obras tras el nuevo derrumbe y la falta de alternativa para pasar

La Diputación de Soria pide a instancias de una iniciativa del PSOE una variante para San Esteban

Coches atascados en el puente de San Esteban de Gormaz (Soria)
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

«¿Pero tú has visto esto?», comenta con asombro una voz mientras graba un vídeo cruzando con un coche sobre el puente de San Esteban de Gormaz (Soria). En la imagen, la estrechez de poco más de tres metros entre vallas que, como reconocen ... en este pueblo, «da algo de miedo» atravesar. Y eso cuando llegan, porque hay momentos en los que el atasco, en plena España de interior y en un municipio de apenas 3.000 habitantes, puede llevar una hora hasta que se salvan esos 200 metros de viaducto que se han convertido en todo un freno en la movilidad. Y en pleno trayecto de una carretera nacional, la N-110 (Soria-Plasencia), la que atraviesa esta localidad, en la que ahora con más ahínco reclaman una variante que evite el trasiego de vehículos -sobre todo los pesados- por el centro y sobre un puente medieval que, diseñado siglos atrás, ahora debe cargar sobre sus pilares con el paso de más de 200 camiones diarios de varios cientos de toneladas.

