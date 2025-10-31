Suscribete a
Mia Hansen-Løve: «Hay momentos en los que he maldecido mi trabajo, mi guion, el cine y a mí misma»

La cineasta francesa, «una de las grandes voces del cine contemporáneo», recibe una Espiga de Honor de la Seminci

Carolina Yuste: «El arte tiene que servir para contar esas historias sociales que lleguen al alma»

Hansen-Løve recibe una Espiga de Honor de la Seminci

H. D.

Valladolid

Cuando el jurado de la Semana Internacional de Cine de Valladolid desvele este sábado el palmarés en el Teatro Calderón y por la tarde se entreguen a los flamantes ganadores sus los respectivos galardones se pondrá broche a una edición, la número 70, que ... ha proyectado más de 220 películas. Ayer, la antesala de la despedida sirvió para rendir homenaje a la que según el director del festival, José Luis Cienfuegos, es «una de las grandes voces del cine contemporáneo». La cineasta francesa Mia Hansen-Løve ha recibido una Espiga de Honor instantes antes de la proyección de 'Magallanes', donde el cineasta filipino Lav Diaz explora el reverso y los claroscuros de la gesta del explorador portugués, a concurso en la Sección Oficial. Sobre las tablas, el responsable del festival ha valorado no sólo su visión intimista de la familia y de lo cotidiano, sino el eco «voluntario o no» que ha tenido en muchos cineastas como Carla Simón, Elena Martín Gimeno o Rodrigo Sorogoyen.

