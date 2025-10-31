Mia Hansen-Løve: «Hay momentos en los que he maldecido mi trabajo, mi guion, el cine y a mí misma»

Cuando el jurado de la Semana Internacional de Cine de Valladolid desvele este sábado el palmarés en el Teatro Calderón y por la tarde se entreguen a los flamantes ganadores sus los respectivos galardones se pondrá broche a una edición, la número 70, que ... ha proyectado más de 220 películas. Ayer, la antesala de la despedida sirvió para rendir homenaje a la que según el director del festival, José Luis Cienfuegos, es «una de las grandes voces del cine contemporáneo». La cineasta francesa Mia Hansen-Løve ha recibido una Espiga de Honor instantes antes de la proyección de 'Magallanes', donde el cineasta filipino Lav Diaz explora el reverso y los claroscuros de la gesta del explorador portugués, a concurso en la Sección Oficial. Sobre las tablas, el responsable del festival ha valorado no sólo su visión intimista de la familia y de lo cotidiano, sino el eco «voluntario o no» que ha tenido en muchos cineastas como Carla Simón, Elena Martín Gimeno o Rodrigo Sorogoyen.

Sobre el escenario, Hansen-Løve ha agradecido a Seminci y a toda España por la cálida acogida de sus películas. «Este premio tan bonito que recibo esta noche no lo tomo como alguien que lo merece, sino como un estimulo que me va a dar la fuerza para continuar con esta búsqueda indefinida que empecé con mi primera película y que espero que me siga durante toda mi vida», ha declarado.

La cineasta ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre las vicisitudes de la profesión. «Cada película que empiezo es como un combate. Está la carrera para la financiación, que es la parte más visible, pero detrás se esconde una lucha contra las exigencias del mercado, la presión, los miedos y las dudas. Llevo tres años luchando para financiar mi próximo proyecto. Es una película ambiciosa, de época; una epopeya con una heroína mujer. Y hay momentos en que he tenido la impresión de chocarme contra un muro infranqueable; he maldecido mi trabajo, mi guion, el cine y a mí misma. Si os cuento esto es simplemente para decir que aquello que llamamos la obra de un cineasta, que parece un edificio sólido y tranquilo, puede convertirse en algo frágil y tormentoso», ha compartido con el público vallisoletano, según recoge un comunicado del festival.

Noticia Relacionada Luis Callejo, Espiga de Honor en la 70 Seminci: «Amo mi profesión porque es una de aprendizaje» ABC La Junta refleja su compromiso con el evento con un incremento de la subvención directa hasta llegar a los 260.000 euros

Con la proyección de 'Siempre es invierno', ya fuera de concurso, David Trueba será este sábado el encargado de poner punto y final al festival. Ayer, durante su presentación, reconoció la «ilusión» que le hacía estrenar en una cita «que los que amamos el cine tenemos en alta estima», informa Ical. Junto a la película de clausura se pudieron ver 'Orphan', de László Nemes, y 'Yes', en la que Nadav Lapid dibuja una grotesca e impertinente sátira política de la situación en Israel.

Pese a la amenaza de protestas propalestinas por su inclusión, un gran despliegue policial a la entrada de los cines Broadway -y una tarde pasada por agua- disuadió a los manifestantes. Mientras, en el Auditorio Miguel Delibes sonaron otro tipo de acordes, los imaginados por Carl Davis en 1983 para poner música a uno de los grandes clásicos del cine mudo mundial, 'El viento' de la mano de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la batuta de Christian Schumann.