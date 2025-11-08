Suscribete a
ABC Premium

La Guardia Civil blindará el acceso a la plaza para ver el Toro Jubilo de Medinaceli con un «triaje» ante saboteadores

Los simpatizantes de Pacma se manifestarán a las 18 horas para exigir la no celebración de este rito por su «crueldad»

Historia del Toro Jubilo: de África a Medinaceli

Imagen de archivo del Toro Jubilo en Medinaceli (Soria)
Imagen de archivo del Toro Jubilo en Medinaceli (Soria) icAL

ABC

Soria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Medinaceli (Soria) afronta este año la celebración del Toro Jubilo con «incertidumbre» al estar expuesto a que los colectivos animalistas «saboteen» la fiesta. Tal es así, que el próximo sábado día 15, la villa medinense quedará «blindada» y los agentes de ... la Guardia Civil realizarán un «triaje» para impedir la entrada a la plaza a los activistas de. Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app