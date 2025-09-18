Grupo Tecopy se propone elevar sus ventas un 50% en cinco años y aumentar la plantilla hasta los 372 empleados

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, entrega un galardón a el presidente de Grupo Tecopy, José Ramón Jiménez Iglesias, en la clausura el acto de aniversario de Tecopysa y Cotesa

El grupo Tecopy, que opera en los sectores de ingeniería, tecnologías aplicadas y formación, ha aprobado un nuevo plan estratégico que contempla el incremento de su facturación por encima del 50 por ciento en cinco años, así como la incorporación de 125 empleados más, según ha informado este jueves el consejero delegado de la compañía, Roberto García, en la jornada corporativa de conmemoración de los 40 años desde su constitución.

Los actos, que han tenido lugar en la Feria de Valladolid, han estado inaugurados por el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y clausurados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Grupo Tecopy celebraba así los 40 años de actividad de Tecopysa, ingeniería que se constituyó en Zamora en 1985; y los 25 años de Cotesa, la compañía tecnológica del Grupo, que comenzó a operar en el Parque Tecnológico de Boecillo en 2000.

En la actualidad, el Grupo está integrado también por una tercera unidad de negocio, la empresa Enclave Formación, además de Servicios centrales, Innovación, Internacional y Servicios internos. Cuenta con una plantilla de 250 profesionales, que trabajan en los centros de Zamora, Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), Madrid y Cáceres. El mercado natural de Grupo Tecopy es España y toda la UE, aunque también está presente otros países; entre ellos, Australia, Marruecos, Camerún, Ecuador y Nicaragua.

El presidente de Grupo Tecopy, José Ramón Jiménez Iglesias, que ha recibido un cariñoso homenaje por parte de la plantilla, ha recordado que la compañía es una iniciativa innovadora, que nació en Zamora con el ánimo de ofrecer un servicio «muy especializado como consultora multidisciplinar en el ámbito de la ingeniería, con vocación europea y con una clara apuesta por la I+D+i como sello de identidad».

Durante su intervención, en la que ha reclamado el ensanchamiento del segmento de la mediana empresa como vía para fortalecer el tejido empresarial regional, el presidente de Grupo Tecopy se ha mostrado convencido de que «el equipo humano y nuestra fe ciega en la I+D+i explican el extraordinario recorrido de esta compañía en estas cuatro décadas».

«Continuista y conservador»

El análisis de la situación actual y proyección de futuro de la compañía ha corrido a cargo del consejero delegado de Grupo Tecopy, Roberto García, que ha explicado el contenido del nuevo Plan Estratégico 2025-2030, «cuyos pilares fundamentales son el equipo humano y la I+D+i, los mismos pilares sobre los que se comenzó a construir Tecopysa hace 40 años».

El plan contempla un crecimiento medio de la facturación del 10 por ciento anual hasta 2030, «en consonancia con el ritmo de crecimiento de los últimos años», por lo que se puede calificar —ha dicho— de «un plan continuista y conservador», que además no incluye algunas de las oportunidades de negocio en terceros países, aunque podrían hacerse realidad a medio plazo.

Con estas previsiones, Grupo Tecopy elevaría sus ventas un 50 por ciento en cinco años, por encima de los 30 millones de euros, lo que implicaría también un incremento de la plantilla en 125 personas, hasta los 372 empleados.

Roberto García ha asegurado que estos objetivos se harán realidad porque el «equipo de profesionales y la vocación por la innovación permiten ofrecer un servicio de calidad, altamente especializado y accesible desde el punto de vista de sus costes».

«Esta es nuestra estrategia, este es nuestro 'círculo de oro': ofrecer un servicio exclusivo y accesible, gracias a la innovación, a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial y al progresivo incremento de nuestras sinergias internas, que enriquecen de forma espectacular incluso las actividades históricamente más tradicionales», ha subrayado. Un servicio que se pone en el mercado a través de las tres empresas del Grupo (Tecopysa, Cotesa y Enclave), cuya estructura interna mantiene activas un total de doce líneas de negocio, ha indicado.