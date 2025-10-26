Suscribete a
La Gran Purga estalinista convive con sendos retratos de familias rotas y unidas en la tercera jornada de Seminci

'Dos fiscales', de Sergei Loznitsa, comparte protagonismo con los debuts en solitario de Rafael Cobos y la taiwanesa Shih-Ching Tsou, 'Golpes' y 'La chica zurda'

Fernando Franco: «Como cineasta y espectador me interesa que la película me mueva, aunque sea para el rechazo»

El director ucraniano Sergei Loznitsa posa para los fotógrafos tras la proyección de su película
El director ucraniano Sergei Loznitsa posa para los fotógrafos tras la proyección de su película

ABC

Valladolid

La recreación de los años más crudos de la Gran Purga estalinista en el regreso del ucraniano Sergei Loznitsa a la ficción en 'Dos fiscales', ha compartido protagonismo en la tercera jornada de la Semana Internacional de Cine de Valladolid con formas muy diferentes ... de aproximarse a los recovecos de las relaciones familiares: mientras 'Golpes', de Rafael Cobos (guionista habitual de Alberto Rodríguez), brinda una película de atracos deudora del cine quinqui, para explorar la relación entre dos hermanos que viven la transición española a ambos lados de la ley; en 'La chica zurda' la cineasta taiwanesa Shih-Ching Tsou firma un vibrante retrato de una familia disfuncional en Taipéi, con su retrato de la resiliencia femenina a través de tres generaciones de mujeres en su Taiwán natal, informa Ical.

