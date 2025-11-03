Una gran explosión en un edificio de Soria deja tres heridos, uno de ellos grave, y 14 desalojados

Una explosión registrada en un edificio en la calle Diego Acebes, número 4, provocó pasada la medianoche que tres personas resultaran heridas, dos de ellas de carácter leve y otra grave, que tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Bárbara. Además, 14 personas, de ... las siete viviendas afectadas tuvieron que ser desalojadas del edificio.

El suceso se produjo a las 00.26 horas de este lunes y el Servicio de Emergencias alertó a los Bomberos de Soria de la explosión, que ha afectó a la fachada de la segunda planta.

Durante varias horas han estado trabajando en la zona bomberos y Policía Local, así como efectivos de la Policía Científica. Entre las labores realizadas, han revisado y asegurado la zona, además del control de los escombros caídos en la vía pública.

Noticia Relacionada Vigiladas por cámaras y disponibles las 24 horas: así vivían cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en Valladolid H. D. Su proxeneta, también mujer, fue detenida el pasado 29 de octubre en una operación iniciada tras la declaración de una de ellas

En la intervención participaron efectivos de Bomberos, Policía Local, Sacyl y Policía Nacional. Las concejalas Ana Romero y Ana Alegre coordinaron el realojo de las personas afectadas de las siete viviendas evacuadas para garantizar que todas cuenten con una solución habitacional.

El acceso al edificio permanecerá custodiado en todo momento para preservar la seguridad de la zona y los domicilios, a la espera de la revisión final de Bomberos y técnicos que confirme que el retorno de propietarios e inquilinos puede realizarse sin riesgo, según trasladó el Ayuntamiento de Soria.