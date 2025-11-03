Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 3 de noviembre

Una gran explosión en un edificio de Soria deja tres heridos, uno de ellos grave, y 14 desalojados

El suceso ha tenido lugar en el número 4 de la calle Diego Aceves

Un negro 2025 deja ya más superficie forestal quemada en Castilla y León que entre los cinco últimos años juntos

Soria

Una explosión registrada en un edificio en la calle Diego Acebes, número 4, provocó pasada la medianoche que tres personas resultaran heridas, dos de ellas de carácter leve y otra grave, que tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Bárbara. Además, 14 personas, de ... las siete viviendas afectadas tuvieron que ser desalojadas del edificio.

