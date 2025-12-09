El Gil de Biedma más juvenil reconoce el «ejercicio espiritual» de Arturo de Vicente

Arturo de Vicente aún no había nacido cuando se entregaba por primera vez el Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma con el que la Diputación de Segovia homenajea al escritor y los versos. Y este martes, este joven madrileño de 28 años recogía ... el galardón en su 35 edición, la más juvenil, por su trabajo 'Getsemaní'. Un poemario que nació «como un ejercicio de mucha búsqueda espiritual en un momento donde la prisa nos invade, donde se acaba convirtiendo en todo nuestro espacio, en lo que somos más íntimamente».

'Completas' o 'La humildad sonríe' son algunas de las composiciones con las que De Vicente llegó, en esa búsqueda espiritual, «muy lejos, a la India, un lugar muy lejano, muy distinto culturalmente, pero donde los corazones laten a la misma frecuencia al que laten los nuestros». Y daba forma a este libro que refleja «la indagación de alguien que necesita salirse del vacío, del vértigo, del ruido propios de nuestra época y avanzar a través de la introspección en el descubrimiento de las realidades sobrenaturales que anidan dentro de nosotros y se expanden por el mundo», ha destacado Juan Manuel de Prada, coordinador del premio junto a María Antonia de Isabel Estrada.

Además, el Gil de Biedma estrenaba en esta edición el Premio Joven, con el que reconoció el trabajo 'Revelaciones', de la también madrileña Alejandra Martínez de Miguel. Un libro «muy osado», en palabras de Juan Manuel de Prada, en el que la escritora y psicóloga «trata sobre el deseo, el amor, la escritura, la necesidad que tenemos de explicarnos a través de lo que escribimos, de lo que amamos y de lo que hacemos».

Dos poemarios en los que ambos autores «respiran mucho a través de la herida de la propia vida, sin la cual no hay poesía verdadera», ha afirmado De Prada durante el acto de entrega, celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación de Segovia.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha valorado la juventud de ambos galardonados «no porque creamos que los poetas de generaciones mayores han olvidado cómo rimar curas y males, sino porque celebramos que, quienes llegáis a la poesía, lográis encontrar nuevas formas de versar esas palabras que, como el amor, atraviesan y sanan al mismo tiempo. A esta edición se presentaron 1.028 poemarios de 31 países tan diversos como España, Colombia, México, Alemania, Francia, Marruecos o Rumanía. Una convocatoria para la que la Diputación de Segovia aumentó la dotación, llegando a los 12.000 euros –además de la edición del trabajo– del premio principal, y también subió en 2.000 la del joven, hasta los 5.000 euros.