El Gil de Biedma más juvenil reconoce el «ejercicio espiritual» de Arturo de Vicente

El Premio Joven reconoció el trabajo 'Revelaciones', de la también madrileña Alejandra Martínez de Miguel

El pueblo de 15 habitantes que 'repica' por su futuro

Valladolid

Arturo de Vicente aún no había nacido cuando se entregaba por primera vez el Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma con el que la Diputación de Segovia homenajea al escritor y los versos. Y este martes, este joven madrileño de 28 años recogía ... el galardón en su 35 edición, la más juvenil, por su trabajo 'Getsemaní'. Un poemario que nació «como un ejercicio de mucha búsqueda espiritual en un momento donde la prisa nos invade, donde se acaba convirtiendo en todo nuestro espacio, en lo que somos más íntimamente».

