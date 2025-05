Geopolítica: «un momento de cambio radical» al que «engancharse»

El panorama geopolítico del futuro -dado el del presente- es, cuanto menos, incierto. Intereses, guerras o economía imponen a todos los países un baile cuyos pasos quiso desentrañar el pasado 6 de mayo la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), que en colaboración con el Foro independiente Periodismo 2030 organizó la jornada '¿Cómo será el mundo del futuro?', con dos invitados estrella: el escritor y coronel Pedro Baños y la abogada especialista en derecho de la Unión Europea Miriam González. Ambos analizaron brevemente temas como el apagón eléctrico en España, la influencia de Donald Trump o la pujanza de la India.

A la charla entre ambos expertos, que dirigieron los periodistas Sergio Martín y Ana Samboal, precedió la intervención del rector, David García, y también la presentación de un informe elaborado de la mano de Axa e Ipsos con los resultados de encuestar a 20.000 personas de quince países distintos. Aunque en ediciones anteriores siempre estuvo en el 'top 10', tras las respuestas del pasado mes de noviembre y por primera vez en España, la inestabilidad geopolítica desbancó al cambio climático como primera de las preocupaciones para los expertos, siendo la segunda para la población general. Conflictos militares, amenaza nuclear y resurgimiento de bloques ensombrecen el nuevo orden mundial y su percepción del mismo.

«Este es un momento de cambio radical y quien no se dé cuenta se quedará desfasado», advirtió Baños. Más tarde, González aludiría a que «el mundo ha entrado en una dinámica de absoluta rapidez» en el que la Unión Europea y su modelo de gobernanza «lento» hacen que «nos encontremos con un tanque difícil de maniobrar».

La perspectiva europea y, por tanto, española, marcó gran parte de las reflexiones, siempre situándola frente a poderosas potencias como Estados Unidos y China, con sistemas más unilaterales o autoritarios que exigen que el 'viejo' continente se redefina. «La democracia está muy desprestigiada y nos están vendiendo otros modelos», reconoció el autor de 'Así se domina el mundo'. En ese contexto en el que políticos del propio continente se escudan en el lamento del «Europa me impide», la también politóloga estuvo de acuerdo en ese descrédito, y admitió que cuando ve amplios grupos de jóvenes que dicen que «estarían mejor en una dictadura» le entran «escalofríos». No se puede vivir de espaldas a China, ni dejar de reparar en el efecto «acelerador» de Trump en gran cantidad de dinámicas, indicaron. «Por primera vez se une al poder de Washington el de Silicon Valley, y ahí sí que hay gente que se considera enemiga de Europa y nos desprecia», opinó González. Por eso, «tenemos que estar centrados en cómo podemos mejorar nuestro sistema», sostuvo, porque si bien valoró que este está «mucho más centrado en los ciudadanos», flaquea a la hora de la eficiencia. «Esos son los deberes, demostrar que con este sistema podemos engancharnos a carreras como la tecnológica», incidió.

Noticia Relacionada Las universidades privadas confían en cumplir a tiempo los nuevos requisitos Miriam Antolín Creen que el decreto del Gobierno no #cuida la «calidad» y rechazan la definición de «chiringuitos»

Y mientras, desafíos como el crecimiento de África. «Cada veinte años el continente duplica su población», recordó Baños, que abogó por buscar soluciones para la inmigración. Desde Europa, «tenemos que dejar que estos países se desarrollen y eso pasa por dejar de expoliarles», anotó.

Como parte de ese todo multilateral y europeo, Baños y González pusieron a España frente al espejo de sus políticos -que deberían «hablar de unidad y convivencia» y no fomentar una «polarización intencionada»-, sus medios de comunicación y otros mecanismos de poder y contrapeso, frente a los existentes en naciones extranjeras. La abogada valoró que la prensa del país es, por ejemplo, «más efervescente que efectiva» o que no se estaba calibrando bien el alto nivel de enfado social. «No somos más tolerantes ni más débiles que otros: lo que ocurre es que no tenemos los sistemas de control porque no nos los dimos en la Transición», defendió la fundadora de la asociación 'España mejor', ante un público en el que se sentaron no sólo estudiantes, si no también el portavoz de la Junta y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, o el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.Además, los problemas no se reducirían a lo interno, y en otro momento de la charla el coronel sacó los colores a la patria por una falta de comunicación estratégica y diplomacia. «El problema es que España tiene poco peso y no es una voz respetada, saben que se se pueden aprovechar de nosotros», indicó. «Lo que estamos viviendo es fruto de nuestra propia debilidad», consideró. El vecino Marruecos, a su juicio, habría maniobrado con mayor habilidad: sus apoyos y temas como el Sáhara Occidental o las aguas canarias dan fe de ello.

Además, los problemas no se reducirían a lo interno, y en otro momento de la charla el coronel sacó los colores a la patria por una falta de comunicación estratégica y diplomacia. «El problema es que España tiene poco peso y no es una voz respetada, saben que se se pueden aprovechar de nosotros», indicó. «Lo que estamos viviendo es fruto de nuestra propia debilidad», consideró. El vecino Marruecos, a su juicio, habría maniobrado con mayor habilidad: sus apoyos y temas como el Sáhara Occidental o las aguas canarias dan fe de ello.