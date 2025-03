Gallardo aboga por un «compromiso reforzado» en defensa del «amenazado» sector del automóvil

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, puso en valor ayer en Burgos la importancia del sector industrial, en concreto del automóvil, y abogó por asumir un «compromiso reforzado» en defensa de este sector, que aseguró que está «amenazado» por las decisiones que se están tomando a distintos niveles para adoptar la transición ecológica.

Una transición ecológica que aseguró que «no está permitiendo un mejor estado de cuidado del medioambiente a nivel global, sino que está permitiendo que China esté asumiendo una posición de liderazgo y perjudicando a la economía de los Estados miembros de la Unión Europea». «Tenemos un compromiso clarísimo con el sector del automóvil y el sector empresarial en general», afirmó el vicepresidente, que se sumó a las felicitaciones de los premiados en la tarde de hoy.

El Fórum Evolución de Burgos acogió la gala de entrega del Premio FAE de Oro 2024, que reconoció este año al presidente del Grupo Leal Decoración, Luis Leal García, así como al director de planta de la firma Clarios, Eduardo Quintanal Díaz, con el Premio al Mejor Directivo del Año. Asimismo, en esta gala, se llevó a cabo un reconocimiento al Poder Judicial en la figura del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción.

Con respecto a este último reconocimiento, el presidente de FAE Burgos, Miguel Ángel Benavente señaló que la patronal de Burgos decidió en su día apoyar al Poder Judicial porque es «uno de los sustentos que está en cierto riesgo de ser intervenido». En su discurso durante la gala manifestó la «preocupación» de los empresarios por la «integridad y dependencia» del Poder Judicial en España. «Las Cortes no pueden tener más poder que aquel que le ha dado la propia Constitución, no pueden auto atribuirse una competencia que no tienen», afirmó, a la vez que señaló que si se quiere una amnistía «se debe acudir a los mecanismos de reforma de la Constitución».

«La independencia judicial es el pilar fundamental sobre el que se erige el estado de derecho en cualquier democracia. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de cómo esta independencia ha sido amenazada por intereses políticos», concluyó al respecto.

«Los jueces españoles, que estamos acostumbrados a trabajar con los escasos medios que se nos procura y con un nivel de dedicación superior al exigible, nos vemos últimamente sometidos no ya a la sana crítica, que es deseable y hasta conveniente en un Estado de Derecho, sino también al insulto de quien discrepa de las resoluciones que dictamos», afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que agradeció este reconocimiento al Poder Judicial, y añadió que los jueces españoles seguirán siendo el «último baluarte del ciudadano frente a la arbitrariedad» y seguirán «defendiendo el Estado de Derecho con la ley en la mano».

FAE de Oro y Mejor Directivo del Año

El presidente del Grupo Leal decoración, Luis Leal García, reconocido con el FAE de Oro 2024 afirmó que para la empresa es un «orgullo» recibir este premio, y aseguró que seguirán «luchando y tratando de abrir nuevos centros de bricolaje». Esperan para ello contar con el «esfuerzo y colaboración» de todos sus colaboradores. Por su parte, el director de planta de la firma Clarios, Eduardo Quintal, nombrado Mejor Directivo del Año, afirmó que para él es un «honor» recibir este premio que «reconoce el trabajo de muchos años y mucha implicación. «Nuestro trabajo se hace visible, es reconocido, valorado y eso nos anima en el futuro a seguir trabajando en esta línea», añadió, en declaraciones recogidas por Ical.

En su discurso, Miguel Ángel Benavente destacó la importancia de las empresas y los empresarios, «motor económico» de los territorios, y añadió que para seguir siéndolo es necesario el «apoyo adecuado del sector público». «Es crucial que nuestros líderes políticos crean en el potencial de esta provincia y se comprometan a proporcionar las infraestructuras necesarias para impulsar su crecimiento». Al hilo de esto, señaló que Burgos «merece y necesita» inversiones que impulsen su desarrollo económico y social, y volvió a exigir «respeto y futuro» para Burgos.

Instó así a los representantes políticos a «trabajar de la mano con el sector empresarial», escuchar sus necesidades y colaborar en la creación de un «entorno propicio par el crecimiento y la prosperidad de Burgos».