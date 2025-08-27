Gadis abre un nuevo supermercado en Valladolid con 1.900 metros cuadrados y crea 42 empleos El nuevo establecimiento está ubicado en el Paseo Zorrilla número 68

La compañía Gadis «reafirma su apuesta por Valladolid» con la apertura del supermercado número 17º en la capital. Un «moderno» punto de venta de más de 1.900 metros cuadrados de superficie total situado en el Paseo de Zorrilla 58 que abrirá sus puertas este martes, según ha informado la empresa en un comunicado.

La compañía de capital 100 por cien nacional crea 42 empleos directos con esta nueva apertura, que se inaugurará de forma oficial este jueves en la capital del Pisuerga.

El establecimiento está diseñado, según la compañía, para «brindar una experiencia de compra cómoda y completa a los clientes, con una amplia oferta de productos». Destacan, en este sentido, siempre según la distribuidora, las secciones de fresco, atendidas en mostrador tradicional por «profesionales especializados».