La Fundación Miguel Delibes y Educación promoverán visitas a la Casa Museo del autor

La Consejería de Educación y la Fundación Miguel Delibes anunciaron ayer la renovación del convenio firmado en 2021 para favorecer el acceso de la comunidad educativa a la obra del autor vallisoletano e integrarla en el Plan de Lectura de los centro. «Mantener vivo ... a Delibes es, en el fondo, una forma de entender la educación, la literatura y la vida», señaló la consejera del ramo, Rocío Lucas, que valoró los «frutos reales y visibles» obtenidos hasta la fecha por este «excelente» recurso pedagógico que pretende, además de dar a conocer la obra del autor universal, «hacer de la lectura una experiencia compartida, un puente entre generaciones y una herramienta para hablar de lo que importa».

La renovación del acuerdo supondrá el aumento del catálogo de actividades. Como principal novedad, se promoverán visitas escolares a la recién inaugurada Casa Museo Miguel Delibes, que abrió sus puertas en el Palacio Licenciado Butrón de Valladolid. Entre las que se retoman, Rocío Lucas destacó 'El otro Delibes', por la que el nieto del autor, Germán Delibes, visitará 37 centros para ofrecer a los alumnos «una charla diferente, cargada de anécdotas» que logran que las obras del vallisoletano «cobren una nueva dimensión entre los jóvenes», apuntó, recordando que ya han participado de ella 174 centros, lo que supone «más de 13.000 alumnos». También volverá a ponerse en marcha la exposición itinerante 'El camino', que muestra la faceta de dibujante del novelista, para algunos «el mayor descubrimiento», en palabras de su hijo Germán. Asimismo, lo hará la iniciativa 'Miguel Delibes en el aula', un curso de diez horas dirigido al profesorado de Lengua y Literatura de Secundaria para que puedan «sacar el máximo partido» a la lectura de sus libros, sostuvo el presidente de la Fundación. «Muchos profesores» redescubren al escritor «a través de los ojos de sus alumnos», añadió la consejera.

Noticia Relacionada Su mecedora, su querida biblioteca, su austero dormitorio... dentro de la Casa Museo de Miguel Delibes Henar Díaz Abre hoy sus puertas, quince años después de la muerte del autor vallisoletano y coincidiendo con el 105 aniversario de su nacimiento

Se recupera el concurso 'Escribe una carta a Delibes', destinado a que los alumnos de sexto de Primaria redacten una misiva al autor, que luego la Fundación se encarga de responder individualmente.

«Abrir el alma»

Germán Delibes calificó la colaboración que mantiene la Fundación con Educación como «una de las más ilusionantes» que afronta la entidad, que pretende así, «abrir el alma de los escolares, niños y adolescentes de los centros educativos». Recordó que su padre tenía «mucha más confianza en los niños que en los adultos», como demuestra el hecho de que fueran protagonistas en varias de sus novelas, por lo que cree que estas actividades que persiguen «no tanto que lean» sino que aprendan a disfrutar de la lectura «le hubiesen entusiasmado».