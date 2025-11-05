Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño

La Fundación Miguel Delibes y Educación promoverán visitas a la Casa Museo del autor

La entidad y la Consejería renuevan su acuerdo para mantener vivo su legado, «que es una forma de entender la literatura, la educación y la vida»

«Delibes debe ser de todos y su casa tiene que estar a disposición de todo el mundo que lo quiere y lo admira»

Rocío Lucas y Germán Delibes, durante la presentación de las actividades de la Fundación Miguel Delibes
Rocío Lucas y Germán Delibes, durante la presentación de las actividades de la Fundación Miguel Delibes ICAL
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Educación y la Fundación Miguel Delibes anunciaron ayer la renovación del convenio firmado en 2021 para favorecer el acceso de la comunidad educativa a la obra del autor vallisoletano e integrarla en el Plan de Lectura de los centro. «Mantener vivo ... a Delibes es, en el fondo, una forma de entender la educación, la literatura y la vida», señaló la consejera del ramo, Rocío Lucas, que valoró los «frutos reales y visibles» obtenidos hasta la fecha por este «excelente» recurso pedagógico que pretende, además de dar a conocer la obra del autor universal, «hacer de la lectura una experiencia compartida, un puente entre generaciones y una herramienta para hablar de lo que importa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app