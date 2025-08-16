Suscribete a
Fuegos de evolución «explosiva» y muchos frentes que atacar

Las condiciones meteorológicas extremas son uno de los factores que determinan el comportamiento de unos incendios forestales en los que cada fuego tiene su peculiar particularidad para su extinción

Incendio en Fasgar, uno de los activos y en riesgo 2 en León
Valladolid

Más de una semana ya de ola de calor, con termómetros que ni por la noche dan tregua, fuertes y cambiantes vientos, tormentas secas... y un denso combustible sobre una tierra que ha ido ganando grados. Es lo que han encontrado los incendios para propagarse ... en esta situación «nunca vivida». Circunstancias «extraordinarias» que dejan también comportamientos «anómalos» de las llamas. Como es esos pirocúmulos –enorme nube que se forma por el calor y el humo– que llegan en las primeras horas de la noche cuando lo habitual es en las centrales.

