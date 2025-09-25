Suscribete a
Un incendio en Villasinta de Torío (León), en nivel 1

Trabajan en la zona 25 medios que intentan atajar las llamas en el municipio de Villaquilambre

Castilla y León sufre 260 incendios entre el 3 y el 20 de agosto, 37 «claramente intencionados»

Los medios trabajan para intentar sofocar el incendio declarado en las cercanías de Villasinta de Torío, en el municipio de Villaquilambre (León)
Los medios trabajan para intentar sofocar el incendio declarado en las cercanías de Villasinta de Torío, en el municipio de Villaquilambre (León)

ABC

León

El incendio declarado en las cercanías de Villasinta de Torío, en el municipio de Villaquilambre (León), se mantiene en el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) tras una fugaz subida al dos por la amenaza seria a poblaciones, que exigía medidas extra de socorro de la población o protección de bienes.

Según informa la información oficial de la herramienta Inforcyl de la Junta y recogida por Ical, el fuego se ha detectado a las 14.07 horas y aún se investigan las causas que han provocado el mismo.

Actualmente trabajan en la zona 25 medios, entre los que se encuentran diez agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, cuatro cuadrillas helitransportadas, así como dos camiones de bomberos de la ciudad de León. En estos momentos no hay medios aéreos, aunque en un primer momento se han movilizado tres helicópteros.

