El «fraude» con la IA deja las primeras expulsiones en la universidad

En Burgos han aplicado ya cinco sanciones, previstas en su nuevo régimen disciplinario por el uso indebido de esta tecnología

Fachada de la Universidad de Burgos, en una imagen de archivo
Fachada de la Universidad de Burgos, en una imagen de archivo RICARDO ORDÓÑEZ
Valladolid

Ya lo avisaba su nuevo reglamento disciplinario. A la Universidad de Burgos (UBu) no iba a temblarle el pulso ante el plagio, el fraude o el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los alumnos en trabajos, exámenes y otro ... tipo de pruebas. Por eso, contempla entre las sanciones más severas la expulsión. Con grados en las 'penas', eso sí, entre las faltas más graves y las leves. La salida de las aulas, según contempla el documento, puede ir desde la semana hasta los tres años en función de la conducta expedientada. Y es que, aunque tanto docentes como estudiantes están convencidos de que esta nueva tecnología puede tener bondades, puede también suponer vía libre para 'tramposos' que intenten aprobar sin apenas intervenir en la autoría de los textos a calificar.

