El «fraude» con la IA deja las primeras expulsiones en la universidad

Ya lo avisaba su nuevo reglamento disciplinario. A la Universidad de Burgos (UBu) no iba a temblarle el pulso ante el plagio, el fraude o el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los alumnos en trabajos, exámenes y otro ... tipo de pruebas. Por eso, contempla entre las sanciones más severas la expulsión. Con grados en las 'penas', eso sí, entre las faltas más graves y las leves. La salida de las aulas, según contempla el documento, puede ir desde la semana hasta los tres años en función de la conducta expedientada. Y es que, aunque tanto docentes como estudiantes están convencidos de que esta nueva tecnología puede tener bondades, puede también suponer vía libre para 'tramposos' que intenten aprobar sin apenas intervenir en la autoría de los textos a calificar.

Así, ya han caído las primeras sanciones –de entre siete días y nueve meses de expulsión– en la institución burgalesa por esas trampas que castiga con severidad la UBu en una normativa que aprobó en junio del pasado año, en sustitución de la anterior –que databa de 1954– y que sigue la estela de la Ley de Convivencia Estatal Universitaria. Tal y como recoge el reglamento, se entenderá como «fraude académico» todo «comportamiento premeditado, a través de cualquier medio, tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio o ajeno, realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico».

De los cinco expedientes de expulsión abiertos durante el curso pasado en la Universidad de Burgos relacionados con la Inteligencia Artificial, el más reducido es el que contempla una semana sin asistir a clase para un estudiante del grado de Historia y Patrimonio online por haber utilizado la citada herramienta tecnológica para redactar un trabajo, según los datos aportados por la institución académica burgalesa.

Dos semanas fuera de las aulas le han caído también a otro alumno de Política y Gestión Pública por hacer un 'copia-pega' sin participar intelectualmente en dos trabajos de prácticas encargados por el profesor. El mismo tiempo de sanción ha recibido otro estudiante de Educación Social por hacer un uso indebido de la IA en esa misma tarea. Otros catorce días sin poder asistir a clase ha sido el castigo que ha recibido un matriculado en Ingeniería Informática en la modalidad presencial por la utilización de la herramienta en la elaboración de trabajos académicos para poder obtener el grado.

El proceso

Quien se ha llevado el castigo más elevado –un total de nueve meses– ha sido un estudiante de Ingeniería Informática en la modalidad online que acumulaba hasta nueve faltas, entre las que se encontraba el fraude con Inteligencia Artificial, pero también la vulneración del protocolo de vigilancia que se establecido para la control de los exámenes que se realizan a distancia de forma que el alumno no pueda disponer de medios adicionales a los que tienen quienes hacen las pruebas 'in situ' en las aulas. Otra persona también ha sido expulsada dos semanas por esa segunda falta e incluso otro se ha ganado la misma sanción por falsear un justificante en el que intentaba demostrar que no podía acudir a un examen.

La maquinaria comienza a funcionar cuando un profesor tiene la sospecha de que un matriculado ha hecho trampas. Ante un supuesto fraude, solicita una inspección sobre el caso y se nombra una persona como instructor que se encargue del análisis. Se recaban las pruebas y se da audiencia a las partes –docente y alumno– para que expongan su versión de lo acontecido. De ser cierto que ha existido el uso inadecuado de la Inteligencia Artificial, se propone una sanción en función de la gravedad de la conducta y se deriva al rector, máxima autoridad en la universidad, que es quien firma el castigo que debe imponerse. La consecuencia es más seria, según el régimen disciplinario, si se trata de plagios o de fraude relacionado con los trabajos fin de grado o fin de máster, que son obligatorios para llevarse el título bajo el brazo, o para obtener el doctorado.

Noticia Relacionada La Universidad de Salamanca en el 'top 5' de las «más sostenibles» Miriam Antolín La institución académica vallisoletana está en el 15 de una clasificación que mide las vertientes «ambiental y social»

El resto de universidades públicas de la Comunidad no han iniciado aún expedientes de este tipo vinculados a la herramienta informática que sí inquieta a profesores. No como una amenaza, pues muchos ven sus posibilidades, pero reclaman medidas para estar listos y poder detectar estas conductas de forma que se pueda disuadir al alumnado que esté tentado de usarlas para aprobar con embustes.

Así, la Universidad de León no ha abierto expedientes ni impuesto sanciones por el uso indebido de estos instrumentos tecnológicos, indican desde la institución académica. Pero son «conscientes de que esta es una realidad emergente y de que las herramientas tradicionales de detección de plagio no identifican el uso de Inteligencia Artificial». Por ello, en la ULe «se están evaluando distintas fórmulas y protocolos que permitan abordar esta cuestión de manera rigurosa, transparente y justa», siempre teniendo en cuenta que «ningún sistema actual garantiza una detección del cien por cien de fiabilidad».

En Salamanca, tampoco se ha abierto ningún expediente de este tipo y tampoco en la Universidad de Valladolid se ha denunciado por parte de ningún profesor posibles conductas fraudulentas con estos novedosos métodos. Ya desde hace años las instituciones académicas se han blindado contra el plagio en los trabajos, mediante programas como Turnitin, pero el reto es ahora sacar a la luz lo que no es una copia como tal, sino aquellos textos en los que la participación y, por tanto, el esfuerzo del alumno es inexistente.