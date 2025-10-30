Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

artes & letras

'Fragmentario', de Rodrigo Martín Noriega: pura magia

libros

El escritor vallisoletano vuelve a construir mundos peculiares, situaciones enigmáticas o inesperadas en su nuevo libro de relatos, editado por Difácil

Julio Llamazares: «La literatura sirve para rellenar los agujeros negros de la memoria»

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Rodrigo Martín Noriega
Rodrigo Martín Noriega SUSANA DEL CAÑO

José Ignacio García

Cada vez que el rumor se extiende, anunciando una nueva publicación del escritor y profesor tudelano Rodrigo Martín Noriega, empieza a despertarse la expectación entre sus seguidores, conscientes de que algo extraordinario va a suceder, de que no está a punto de aparecer un libro ... más, sino un acontecimiento que trasciende las barreras de lo meramente literario, pertrechado de su capacidad sorpresiva y emocional, para conmover los ánimos y remover las conciencias de sus lectores, porque la de Rodrigo Martín Noriega es una voz narrativa inquietante y propia, que traspasa las fronteras de la realidad para atisbar con los ojos de su imaginación escenarios y situaciones que solo están al alcance de un escritor privilegiado, que vive al margen de cualquier contexto establecido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app