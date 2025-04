Fito Robles: «En Valladolid van a encontrar al Siloé más enérgico y en forma»

Vibra Mahou Fest ha elegido este año Valladolid para su primera parada y será el grupo Siloé quien ponga el broche, el próximo 26 de abril, a más de seis horas de música. Lo harán con un concierto que prometen «enérgico». Con una gira ... extensísima y nominados en los Premios de la Música a la Mejor Canción por su tema 'Invisible' para la serie homónima de Disney+, parecen haber sido tocados por una varita mágica, pero no siempre fue así. Hoy, recuerdan con cariño sus duros inicios mientras miran el futuro con ilusión.

—Pondréis el broche al Vibra Mahou con el único concierto que por el momento tenéis programado en Valladolid.

—De momento sí que es el único que está programado, aunque tenemos alguna sorpresa preparada. Venimos de hacer escenarios muy grandes y tenemos ganas de disfrutarlo con nuestra gente. Es muy bonito.

—¿A qué Siloé encontrarán?

—Al más enérgico y en forma.

—Más de una década después de su formación. ¿Qué espíritu conservan de sus orígenes?

—Seguir teniendo sueños grandes y continuar cumpliendo nuestra ruta marcada. Muchas veces hay objetivos que nada tienen ver con el dinero o el éxito, sino por ejemplo, con seguir disfrutando de los directos.

—Los cuidan mucho, confeccionando los shows como un guión de una película. ¿Qué quieren conseguir?

—Sobre todo, la participación del público. Siloé no ha sido nunca un grupo que piense en hacer música para él mismo. Nnuestra clave es querer hacer disfrutar a la gente.

—Siguen teniendo su 'cuartel general' en Valladolid. ¿Se puede seguir creciendo desde la periferia?

—Desde luego. Que Valladolid esté bien comunicada nos ha permitido tener aquí nuestra sede. Ahora mismo, en gira y en la oficina ya somos 16 personas y estamos orgullosos de ello.

—¿Para cuándo su próximo disco?

—En septiembre empezará a salir el primer single y en abril o mayo de 2026 el disco entero. Va a ser, de lejos, el disco más importante de la carrera de Siloé y va a tener bastantes guiños a nuestra tierra. Hemos contado con el 'top one' de los productores del país.

—Han puesto la banda sonora a dos campañas de turismo de la Junta. ¿Teme que les encasillen?

—Obviamente que tenemos miedo a que nos encasillen, como también a otras muchísimas cosas, pero nos pueden las ganas de hacer buena música, que sea universal y que conecte con más personas. Hemos puesto muchísimo cariño en lo que hemos hecho para nuestra tierra y estamos muy orgullosos de lo que ha salido de ahí.

—Nombraron a la banda en alusión a la parábola del ciego de Siloé y algunos de sus temas tienen un cierto halo espiritual, que no es corriente en el panorama musical español. ¿Cree que hay ciertos prejuicios en ese sentido?

—Creo que sí. Bueno, considero que existen prejuicios hacia la persona que habla de cualquier cosa... ¡Ya nos vale! En lugar de mirarnos a nosotros mismos y pensar en qué podríamos mejorar...

—En más de diez años de trayectoria, con sus altos y bajos. ¿Tuvieron el deseo de tirar la toalla en algún momento?

—¡Muchas veces! La pandemia fue muy dura. El grupo no acababa de despuntar. Hacíamos conciertos en salas y venían diez personas... ¡Y de esto no hace tanto tiempo!. Luego nos empezó a ir mejor. Tuvimos la fortuna de contar con gente que nos echó un cable, pusimos mucho empeño en que el grupo no muriese y acabó bien.

—Y ahora que las cosas han cambiado... ¿Algún grupo por el que se mueran por compartir escenario?

—Pues si fuera Enrique Bumbury nos daría algo. Pero cada vez que compartimos escenario con Iván Ferreiro o con Viva Suecia nos sigue pareciendo un sueño.

—¿Cómo afrontan el verano?

—Con muchísimas ganas de conquistar terrenos. Creo que somos la banda con la gira con más fechas de toda España.

—¿Y para cuándo lo de hacer las Américas?

—En breve. En noviembre nos iremos a México y Estados Unidos. Tenemos muchas ganas.