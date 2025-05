La Fiscalía pide más de 24 años de cárcel para la 'reina de la burundanga'

La fiscal del juicio contra la conocida como 'reina de la burundanga' que acoge la Audiencia Provincial de León sostuvo ayer en sus conclusiones que la acusada no cometió tentativa de homicidio sobre sus víctimas. «Su única intención era que perdieran la consciencia para hacerse con dinero o retrasar la reclamación de dinero de la familia. No tenía la intención de matar», argumentó y reclamó una pena de tres años por cada uno de los delitos de lesiones que le atribuye, sufridos por cinco víctimas, de las que la acusada reconoció haber intoxicado a dos. A ella se suman las solicitudes de condena por robo con violencia y estafa, hasta superar los 24 años, informa Ical.

En su exposición, recalcó que -en contra de lo manifestado por la acusada- «no consta que consumiera droga en la fecha de los hechos. Nunca presentó síntomas de consuno de tóxicos o estupefacientes cuando se produjeron los hechos y en 2024 dijo que empezó a consumir en 2022». Tampoco, añadió, ningún signo de juego patológico, sino que «jugaba para ganarse la vida y no sufre una adicción al juego». La considera «perfectamente imputable» y añade que aunque hubiera padecido un síndrome depresivo ello no hubiera alterado sus capacidades intelectivas y volitivas. Tampoco padeció cáncer y quiso incidir en que sus acciones fueron cometidas contra sus amigas y con gente, en la mayoría de los casos, con la que mantenía una relación cercana y en que no padece un alto grado de discapacidad.

Por su parte, la acusada de varios delitos de tentativa de homicidio, lesiones, robo con violencia, estafa y falsedad reconoció el uso de escopolamina en dos ocasiones para obtener dinero. «Las pido perdón. Ni las quise hacer daño en su día y ni se lo quiero hacer ahora», declaró a preguntas de su abogado. «Al resto no lo voy a reconocer, porque no se lo he hecho», añadió.

En su comparecencia aseguró que jugaba grandes cantidades de dinero al póker 'online' y que la familia a la que supuestamente estafó 195.000 euros era conocedora de ello e incluso repartió ganancias con ello. «Me hicieron fingir que tenía un cáncer porque les venía bien para su empresa, para Hacienda y para todo. Hasta yo me lo llegué a creer. Yo repartía ganancias, pero llegó un momento en el que se me iba la pinza; no sabía si estaba aquí o en la luna», manifestó N.T.G. sobre la familia a la que también habría intoxicado -en una ocasión al padre y hasta tres veces a una de las hijas, según el Ministerio Fiscal.

La defensa de N.T.G. insistió en reclamar la nulidad del juicio, se refirió a su clienta como una persona «enferma» contra la que se han vertido numerosas «falacias», negó el delito de estafa, asegurando que la familia personada veía a «Natalia como la gallina de los huevos de oro».Las acusaciones particulares -que mantuvieron su petición de tentativa de homicidio- aludieron al carácter «manipulador» de la acusada, «sadismo y absoluta falta de empatía» o personalidad «manipuladora».