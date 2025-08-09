Fin de semana grande en La Bañeza con el Gran Premio de Velocidad y la XIX Feria del Motor

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado este viernes La Bañeza (León) para respaldar la celebración del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza y la XIX Feria del Motor, que ha abierto sus puertas con 30 expositores y un homenaje a Derbi, una de las marcas estrella dentro del mundo de la moto.

«Vengo a respaldar al alcalde, al mundo de la moto, que pone su foco en La Bañeza este fin de semana», ha referido el consejero. «Estamos hablando de dos eventos importantísimos, primero el Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, que es un clásico ya con 64 ediciones, y que es una carrera muy especializada, de los pocos circuitos urbanos que quedan en Europa y con una fama nacional e internacional», ha dicho, para recordar que este sábado se disputan los entrenamientos y el domingo las carreras en las tres categorías: clásica en dos tiempos, clásica en cuatro tiempos y 125 Moto 3.

Esta cita es Fiesta de Interés Turístico Regional y está organizada por el Moto Club Bañezano. Esta edición contará también con el homenaje a Daniel Amatriain, acompañado por la actriz Neus Sanz, y la presencia del campeón del mundo de Moto3, Jaume Masià como invitado de honor.

La cita con el mundo de la moto se complementa con la XIX edición de la Feria del Motor, en el patio del Colegio Carmelitas, que Suárez-Quiñones ha recorrido.

«Esto empezó como una muestra auxiliar de la carrera, pero después de 19 ediciones tiene su identidad propia. Yo felicito al presidente y al club de Motos Clásicas La Bañeza porque le ha dado un empaque y se ha hecho por sí sola un evento que se suma a la carrera. Con ese homenaje a Derbi, extraordinaria exposición de motos míticas, tiene una proyección nacional», ha felicitado, recoge Ical.