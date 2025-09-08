Fiestas de Valladolid 2025: conciertos y programa completo de actividades por días

Valladolid se prepara para vivir sus fiestas patronales de 2025, que este año llegan cargadas de música, tradición y más de un millar de actividades para todos los públicos. Del 5 al 14 de septiembre, la ciudad se transformará en un gran escenario al aire libre con una programación que combina conciertos gratuitos de grandes artistas, propuestas culturales, espectáculos infantiles y los actos más emblemáticos en honor a la Virgen de San Lorenzo. A continuación, te ofrecemos el programa completo de las fiestas, día a día, para que no te pierdas nada.

Conciertos

La música en directo se consolida como uno de los principales ejes de la programación festiva. En esta edición, el cartel de conciertos presenta una cuidada selección de artistas de reconocido prestigio, que abarcan una amplia variedad de estilos y generaciones, todos ellos con acceso gratuito para el público.

Noticia Relacionada Fiestas de Arganda del Rey 2025: programa, actividades y conciertos gratis Consulta el programa completo y todos los conciertos previstos para las Fiestas de Arganda del Rey 2025

Lunes 8 de septiembre 13.00 horas - Tardeo musical (Plaza Gutiérrez Semprún)

20.00 a 01.00 horas - Moreras Beach Fest 'Especial Batalla DJs' (Paseo de las Moreras)20.00 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

21.15 a 00.00 horas - Concierto de clausura de la segunda edición de 'Vivestival!' (Paseo de las Moreras)

22.00 horas - Dani Fernández (Plaza Mayor)

22.30 a 00.00 horas - Orquesta Omega (Plaza Solidaridad (La Victoria))

Martes 9 de septiembre 15.00 a 16.30 horas - Animación musical con los DJ´s residentes de la coordinadora de peñas (Escenario Recinto José Luis Bellido)

20.30 horas - Orquesta 'Las Verbenas de la Feria' (Pérgola del Campo Grande)

20.00 a 01.00 horas - 'Lorencito Fest L0rna' y artistas urbanos locales y nacionales (Paseo de las Moreras – Escenario Pistas Deportivas)

20.00 a 01.00 horas - Moreras Beach Fest 'Tributo Reggaeton Antiguo' (Paseo de las Moreras)

20.00 a 01.00 horas - 'Les Castizos' y DJs de Valladolid (Pera Limonera)

21.00 horas - Concierto de Kurkillo (Avda Fernando Ferreiro, 1 (Barrio de Los Pajarillos))

21.00 horas - Black & Blues: 'Will Jacobs & Marcos Blues Band' y 'Dos Diablos' (Academia de Caballería)

21.30 horas - Barón Rojo (Plaza Mayor)

22.30 horas - Orquesta Marenga (Parque de la Paz (Delicias))

Miércoles 10 de septiembre 17.30 horas - Grupo Flamenco 'Estrella Mendoza' (Centro Penitenciario)

20.00 a 01.00 horas - V Festival Rock & Roll Club Valladolid (Paseo de las Moreras)

20.00 a 01.00 horas - Los del Lío (Pera Limonera)

20.00 horas - Moreras Beach Fest: 'Indigo Show Fest' (Paseo de las Moreras)

22.00 horas - James Blunt (Plaza Mayor)

22.00 a 01.00 horas - Moreras Beach Fest: 'Reggeaton 2000' (Paseo de las Moreras)

22.30 horas - Orquesta Omega (Plaza Ribera de Castilla (Rondilla))

22.00 a 01.00 horas - Noise Room x Lorencito Fest (Escenario Rosaleda Pista Skate)

22.00 a 03.00 horas - Los40 Urban Sessions Valladolid (Paseo de las Moreras)

Jueves 11 de septiembre 15.00 horas - Actuación musical en directo de los 80: Wateke (Plaza del Rosarillo)

18.00 a 23.00 horas - Discomovida Tony (Plaza Cantarranas)

18.00 a 01.00 horas - 8ª Edición Festival Reggae 'Se Dice Regue' (Paseo de las Moreras)

20.30 horas - Festival 'PacoRock': Biloba TNB (Plaza Gutiérrez Semprún)

20.45 horas - Natalia Fresneda (Plaza Mayor)

21.00 a 01.00 horas - Moreras Beach Fest: 'Glow Party' (Paseo de las Moreras)

21.00 horas - Concierto de la banda sinfónica de Arroyo: A Dos Bandas (Academia de Caballería)

22.00 horas - Maria Becerra (Plaza Mayor)

22.00 a 01.00 horas - Castigo x Lorencito Fest (Escenario Rosaleda Pista Skate)

22.30 horas - Orquesta Marenga (Plaza Marcos Fernández (Parquesol))

Viernes 12 de septiembre 19.00 horas - III Festival de Biodanza: Srt-Música, Movimiento y Expresión Corporal (Plaza Zorrilla)

19.00 horas - Sesión de Baile-Guateque (Paseo de las Moreras)

19.00 a 03.00 horas - Discomovida (Calle J. A. Biólogo Valverde)

19.30 horas - Animación musical con batucada 'La Torzida' (Calle León)

20.00 horas - D´Alma (Plaza Mayor)

20.00 horas - Concierto Orquesta de Laúdes Españoles Conde Ansúrez (Cúpula del Milenio)

20.00 a 04.00 horas - Ardiya + DJs de Valladolid (Pera Limonera)

20.45 a 04.00 horas - El Conciertazo de Fevapeñas XII Edición (Calle Andrés de la Orden)

21.00 a 04.00 horas - Moreras Beach Fest 'Gran Día de las Peñas' (Paseo de las Moreras Escenario Pistas Deportivas)

21.15 horas - Familia Camarón (Plaza Mayor)

22.00 a 01.00 horas - Colectivo Local x Lorencito Fest (Escenario Rosaleda Pista Skate)

22.30 a 04.00 horas - Moreras Beach Fest (Paseo de las Moreras Campos de Vóley)

23.00 horas - Rosario Flores (Plaza Mayor)

20.30 a 02.00 horas - Lunatika: Local Suicide (Berlín), Juan Laforga, Josua, Carlos Raúl y Hugo Tasis (Museo Patio Herreriano. Patio de los Reyes)

23.00 horas - Vanesa Martín (Plaza Mayor)

Sábado 13 de septiembre 19.00 horas - Take over Sound System (Desembocadura del Esgueva)

19.30 a 02.00 horas - XIII Verbena Republicana: Finnegan´s Dream, Los Remeros del Zapardiel, Trío Puente Yayabo y Jhana (Calle Andrés Laorden y Juan Mambrilla)

20.00 a 04.00 horas - X FESTIDAGAS 2025: DCD, Porco Bravo, Vagos Permanentes y The Aftermiters (Barrio Belén (Avda. Valle Esgueva, apeadero de trenes))

20.00 a 04.00 horas - Moreras Beach Fest 'Saturday Night Party' (Paseo de las Moreras)

20.00 a 04.00 horas - Los Daza + Djs de Valladolid (Pera Limonera)

21.30 horas - Zarzuela y otras coplas (Academia de Caballería)

21.30 a 03.00 horas - Discomovida Fevapeñas (Calle Marqués del Duero)

Domingo 14 de septiembre 19.00 horas - Moreras Beach Fest: 'La Guinda del Pastel' (Paseo de las Moreras)

21.30 horas - José Mercé canta a Manuel Alejandro (Plaza Mayor)

Programa completo de actividades por días

Las fiestas de este año se desarrollarán del viernes 5 al domingo 14 de septiembre, con una programación diseñada para conmemorar el 25º aniversario de la Feria. Más de un millar de actividades llenarán de vida las calles de Valladolid, con propuestas dirigidas a todos los públicos y sin perder de vista los actos tradicionales en honor a la patrona de la ciudad.

Lunes 8 de septiembre 10.30 a 11.00 horas - Procesión de Ntra. Sra. de San Lorenzo (Salida: Iglesia de San Lorenzo. Llegada: S. I. Catedral de Valladolid)

10.30 a 14.30 horas - Tiradas de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Campo de Tiro 'El Rebollar')

11.00 horas - Final fútbol juvenil Trofeo Memorial 'Felicísimo de la Fuente' (Campo de fútbol 'Felicísimo de la Fuente')

11.00 a 14.00 horas - Trofeo fútbol sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero' (Polideportivos Parquesol y Lalo García)

11.30 a 13.30 horas - Partidas de ajedrez simultáneas por el maestro Iván Alonso Alonso. (Acera Recoletos)

12.00 horas - Misa Solemne en honor a Ntra. Sra. de San Lorenzo (S.I. Catedral de Valladolid)

12.00 horas - IX Desfile de Banderas de Peñas y Ofrenda Floral en Puente de la Hispanidad. (Salida: Plaza Gutiérrez Semprún. Llegada: Puente de la Hispanidad)

12.00 a 14.00 horas - Danzando en la calle: Milonga de la Virgen de San Lorenzo (Plaza España)

12.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas - Parque infantil de hinchables y talleres (Cadenas de San Gregorio)

13.30 horas - Izado de las banderas de Casa de Andalucía y Casa de Melilla (Recinto José Luis Bellido)

13.30 horas - Animación infantil (Calle Caamaño, 128)

17.00 a 20.00 horas - Caricaturistas (Acera Recoletos)

17.00 horas - Tío Tragaldabas (Salida: La Victoria. Llegada: Calle Fuente el Sol)

17.00 horas - Gran circo acrobático Chino (Teatro Zorrilla)

18.00 horas - Magia infantil con Frain que te Flain (Cúpula del Milenio)

18.00 horas - Juegos y actividades Peñas (Parque Patos)

18.00 a 00.00 horas - Fascinado Club (Restaurante Pera Limonera)

18.30 horas - Gigantes y Cabezudos. Acompañan Dulzaineros 'Los del Duero' (Salida: Calle Teresa Gil. Llegada: Calle Regalado)

18.30 horas - Dúo Spacio (CVA Zona Este. Pza. Biólogo José Antonio Valverde, 2)

18.30 horas - Dúo El Salón (CVA Parquesol. C/ Enrique Cubero, 1)

18.30 horas - Teatro Infantil 'El Sueño del Dragón' (Pza. Juan Pablo II (Villa del Prado))

19.00 horas - Cabaret Freak (CC Parque Alameda)

19.00 horas - Tío Tragaldabas (Barrio Las Villas (Calle Villavaquerín))

19.00 horas - Pasacalles Folklore Castellano especial 25 Aniversario Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Plaza Santa Ana, Zúñiga y Calle Santiago; Fuente Dorada, Calle Ferrari, Plaza Mayor y Calle Santiago; Calle Mantería (desde Cruz Verde), Plaza España, Calle Claudio Moyano y Calle Santiago)

19.00 horas - Actuación musical con los personajes más famosos de la tele (Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera))

19.10, 19.50 y 20.30 horas - Magia de salón espectáculo de mentalismo Hipomancia (Cúpula del Milenio)

19.30 horas - Musical 'El fantasma de la ópera' (Teatro Calderón)19.30 horas - Animación Musical (Calle Tórtola, 14)

20.00 horas - Juegos y actividades de peñas (Plaza Gutiérrez Semprún)

20.00 horas - Folklore Castellano especial 25 Aniversario Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Plaza Zorrilla)

20.00 horas - Yo Sobreviví a la EGB (Teatro Carrión)

20.00 horas - Páncreas (Sala Borja)

20.00 a 23.00 horas - Danzando en la Calle: On Stage. (Plaza Fuente Dorada)

20.30 horas - Las Verbenas de la Feria (Pérgola del Campo Grande)

20.30 horas - XLII Feria de Folklore y Gastronomía (Recinto José Luis Bellido)

20.30 horas - Lirikas (Teatro Cervantes)

20.30 horas - Gran circo acrobático de China (Teatro Zorrilla)20.45 horas - Oscarmina (Plaza Mayor)

21.00 horas - Espectáculo amateur de danza Oriental (Academia de Caballería)

21.00 horas - Secretos de Sefarad (Casa Museo Zorrilla)

21.00 horas - Gonzalo Presenta '¿Quién Piensa en Ti?' (Plaza Solidaridad (La Victoria))

22.15 horas - Fuegos Artificiales (Paraje del Caño Hondo)

Martes 9 de septiembre 09.00 a 14.00 horas - Trofeo de fútbol femenino 'XXV Edición Francisco Casquero' (Campo de fútbol La Ribera)

11.00 a 14.00 horas - Trofeo fútbol sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero' (Polideportivos Parquesol y Lalo García)

12.30 a 14.30 horas y 17.00 a 21.00 horas - Parque infantil de hinchables y talleres (Cadenas de San Gregorio)

13.30 horas - Izado de las banderas de Casa de Valencia y Casa de Zamora (Recinto José Luis Bellido)

16.00 a 21.00 horas - XXV Torneo de Ajedrez Virgen de San Lorenzo (Sede Club Ajedrez Promesas)

17.00 horas - Pasacalles amenizado por la charanga 'Cucu-Band' (Recinto José Luis Bellido)

17.00 horas - Tío Tragaldabas (Parquesol (C/ Manuel Silvela))

17.00 a 20.00 horas - Caricaturistas (Acera Recoletos)

17.00 a 20.00 horas - IX Feria del Deporte 'AFEDECYL' (Playa de las Moreras (Zona Paseo))

17.30 horas - Dúo Fran Pahino Musical (Residencia Parquesol. Calle Amadeo Arias, s/n)

17.30 horas - Dúo Musical 2000 (Residencia Asistida. Ctra. Rueda, 64)

18.00 horas - Magia infantil con Magic Comic (Cúpula del Milenio)18.00 horas - Juegos y actividades peñas (Parque Patos)

18.30 horas - Gigantes y Cabezudos (Salida: Plaza Mayor. Llegada: Calle Santiago)

18.30 horas - Teatro infantil '¡Que viene pesadilla!' (Pza. Alberto Fernández (Rondilla))

18.30 horas - Al fin y al cabo. El Gran Rufus (Pza. Camilo José Cela (Covaresa))

18.30 horas - Este circo no es normal (Pza. de la Pirámide (San Pedro Regalado))

19.00 horas - Cabaret Freak (Pza. Porticada (Girón))

19.00 horas - Henriko el Hechicero (Pza. Batallas)

19.00 horas - Concierto y baile Swing (Pza. San Juan)

19.00 horas - Talleres de percusión con tambores (Desembocadura del Esgueva)

19.00 horas - Pasacalles con Bubaloo (Desembocadura del Esgueva)

19.00 horas - Tío Tragaldabas (Puente Jardín (Pº del Obregón))

19.00 horas - La Mujer que planta árboles (Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera))

19.00 horas - Animación infantil con Tina y su espectáculo de mascotas (Avda. Fernando Ferreiro, 1 (Barrio de Los Pajarillos))

19.10, 19.50 y 20.30 horas - Magia de salón con Gele Rodrigo (Cúpula del Milenio)

20.00 horas - Juegos y actividades de peñas (Plaza Gutiérrez Semprún)

20.00 horas - La casa de los siete balcones (Sala Borja)

20.00 a 23.00 horas - Danzando en la Calle: Danzaye (Plaza Fuente Dorada)

20.00 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

20.30 horas - Gran circo acrobático Chino (Teatro Zorrilla)

20.30 horas - Feria de Folklore y Gastronomía (Recinto José Luis Bellido)

20.30 horas - Una Noche en la Suite (Teatro Cervantes)

21.00 horas - Musikadabra (Parque de la Paz (Delicias))

21.00 horas - Cortos de humor (Casa Museo Zorrilla)

22.00 horas - Magia (Cúpula del Milenio)

22.15 horas - Fuegos Artificiales (Paraje del Caño Hondo)

Miércoles 10 de septiembre 12.30 a 14.30 horas y 17.00 a 21.00 horas - Parque infantil de hinchables y talleres (Cadenas de San Gregorio)

13.30 horas - Izado de la bandera de la Casa de Murcia (Recinto José Luis Bellido)

17.00 horas - Tía Melitona (La Pilarica (Pº Juan Carlos I con C/ Puente la Reina))

17.00 a 20.00 horas - IX Feria del Deporte 'AFEDECYL' (Playa de las Moreras (Zona Paseo))

17.00 a 20.00 horas - Caricaturistas (Acera Recoletos)

17.30 horas - Dúo Piñuel (Residencia Casa de la Beneficencia. Cno. Cementerio, 6)

18.00 horas - Origen. El Mago Yunke (Teatro Zorrilla)

18.00 horas - Juegos y actividades peñas (Parque Patos)

18.30 horas - Inmaduros (Teatro Carrión)

18.30 horas - Gigantes y Cabezudos (Plaza Poniente)

18.30 horas - Dúo Mar y Arena (CVA Rondilla. C/ Cardenal Torquemada, 52)

18.30 horas - Tío Tragaldabas (Recinto José Luis Bellido)

18.30 horas - Teatro Infantil '¡Que viene Pesadilla!' (Pza. J. A. Valverde (San Isidro-Pajarillos))

18.30 horas - Teatro musical infantil 'Rockanroleando con Tina y Rodritmos en el Adamio' (Pza. Marcos Fernández (Parquesol))

18.30 horas - Al Fin y al Cabo. El Gran Rufus (Pza. Juan Pablo II (Villa del Prado))

18.30 horas - Este Circo no es Normal (Pza. Cebada (Huerta del Rey))

18.30 horas - Date Cuento (Pza. Batallas)

19.00 horas - Henriko el Hechicero (Calle Espanta (La Rubia))

19.00 horas - Talleres de percusión con tambores (Pza. Circular)

19.00 horas - Pasacalles con Bubaloo (Pza. Circular)

19.00 horas - Tía Melitona (Barrio San Pedro Apóstol (Calle Madre de Dios))

19.00 horas - Mesa para Dos. La Luz de las Delicias (Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera))

19.10, 19.50 y 20.30 horas - Magia de salón espectáculo de mentalismo Hipomancia (Cúpula del Milenio)

19.30 horas - Raúl Olivar 'Diario de Seis Cuerdas' (Museo Patio Herreriano. Patio de los Reyes)

19.30 horas - Musical 'El fantasma de la ópera' (Teatro Calderón)

20.00 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

20.00 horas - Juegos y actividades de peñas (Plaza Gutiérrez Semprún)

20.00 a 23.00 horas - Danzando en la Calle: Baila Salsa Valladolid (Plaza Fuente Dorada)

20.00 horas - El Rigoletto de Shakespeare (Sala Borja)

20.30 horas - 'Las Verbenas de la Feria' (Pérgola del Campo Grande)

20.30 horas - Origen. El Mago Yunke (Teatro Zorrilla)

20.30 horas - XLII Feria de Folklore y Gastronomía (Recinto José Luis Bellido)

20.30 horas - Aguadulce Habaneras (Teatro Cervantes)

21.00 horas - Cortos de humor (Casa Museo Zorrilla)

21.00 horas - Asociación de profesionales de danza de Castilla y León 'ProDanza' (Academia de Caballería)

21.00 horas - Rubencio (Plaza Ribera de Castilla (Rondilla))

21.00 horas - Inmaduros (Teatro Carrión)

22.00 horas - Magia (Cúpula del Milenio)

22.15 horas - Fuegos artificiales (Paraje del Caño Hondo)

Jueves 11 de septiembre 10.30 horas- Exhibición de Crosminton Virgen de San Lorenzo (Instalación Militar de San Isidro. Calle Páramo de San Isidro)

11.00 a 12.00 horas - Entrenamientos Vuelta Ciclista a España Etapa Contrarreloj (Salida: Zona San Pablo)

12.30 a 14:30 horas y 17.00 a 21.00 horas - Parque infantil de hinchables y talleres (Cadenas de San Gregorio)

13.30 horas - Izado de las banderas de Casa Baleares y Casa Charra (Recinto José Luis Bellido)

14.00 a 17.30 horas - Prueba Vuelta Ciclista a España Etapa Contrarreloj (Salida: Zona San Pablo)

17.00 horas - Tío Tragaldabas (Barrio San Pedro Regalado (Calle Tordesillas))

17.30 horas - Dúo Stylo (Residencia Ntra. Sra. del Carmen. Calle Chancillería, 5)

18.00 horas - Juegos populares y actividades (Paso del Cauce 50 A)

18.00 horas - Juegos y actividades peñas (Parque Patos)

18.30 horas - Dúo El Salón (CVA Arca Real. Calle Arca Real, 42-C)

18.30 horas - Gigantes y Cabezudos (Salida: Calle Constitución. Llegada: Atrio de Santiago)

19.00 horas - Corrida de toros (Plaza de toros)

19.00 horas - Clase abierta de Swing y baile social (Pza. Vadillos)

19.00 horas - Mesa para Dos. La Luz de las Delicias (Pza. J. A. Valverde (San Isidro-Pajarillos))

19.00 horas - Circuito de tractores a pedales (Ermita de San Isidro)

19.00 horas - Tío Tragaldabas (Barrio España (C/ Roncal))

19.00 horas - Hinchable (Plaza del Rosarillo)

19.00 horas - Teatro 'Los Cuentos de Lana' (Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera))

19.30 horas - Musical 'El fantasma de la ópera (Teatro Calderón)

20.00 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

20.00 horas - Aquí no Paga Nadie (Sala Borja)

20.00 horas - Zarzuela 'La Chulapona' (Teatro Zorrilla)

20.00 a 23.00 horas - Danzando en la Calle: Bien Suave (Plaza Fuente Dorada)

20.00 a 01.00 horas - Fiesta Verbena (Pera Limonera)

20.30 horas - 'Las Verbenas de la Feria' (Pérgola del Campo Grande)

20.30 horas - XLII Feria de Folklore y Gastronomía (Recinto José Luis Bellido)

21.00 horas - Lady Veneno Está de Fiestas (Teatro Cervantes)

21.00 horas - ¿Quieres Pecar Conmigo? La Comedia Más Satisfayer (Teatro Carrión)

21.00 horas - Ganador del Concurso 'Summer is Music: Linda Burnetti' (Plaza Marcos Fernández (Parquesol))

22.15 horas - Fuegos artificiales (Paraje del Caño Hondo)

Viernes 12 de septiembre 10.00 horas - Bike Xperience on Board (Barco 'Leyenda del Pisuerga')

11.30 horas - 'Don Bolero' (Centro Asistencial Dr. Villacián)

12.30 a 14.30 horas y 17.00 a 21.00 horas - Parque infantil de hinchables y talleres (Cadenas de San Gregorio)

13.30 horas - Izado de las banderas de Casa de La Rioja y Centro Leonés Virgen del Camino (Recinto José Luis Bellido)

17.00 horas - Tío Tragaldabas (San Isidro – Pajarillos (Calle Cigüeña))

17.00 horas - Tía Melitona (Covaresa (Calle Miguel de Unamuno))

17.00 horas - Musical 'El fantasma de la ópera (Teatro Calderón)

17.30 horas - Dúo Oasis (Residencia Santa Marta. Cno. Juana Jugán s/n)

18.00 horas - Corrida de toros (Plaza de toros)

18.00 horas - Pasacalles (Salida: Plaza Gutiérrez Semprún. Llegada: Playa de las Moreras)

18.00 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

18.30 horas - Degustación Gastronómica (Paseo de las Moreras)

18.30 horas - Querida Agatha Christie (Teatro Zorrilla)

18.30 a 22.00 horas - Rum€uros (Plaza Cantarranas)

18.30 horas - Gigantes y Cabezudos (Plaza del Salvador)

18.30 horas - Dúo Fran Musical (CVA Delicias. Paseo Juan Carlos I, 28)

18.30 horas - Date Cuento (Calle Espanta (La Rubia))

19.00 horas - Animación de Danzas del Mundo con música en directo (Pza. de la Solidaridad (La Victoria))

19.00 horas - Circuito de tractores a pedales (Parque infantil Río Lobos (Nuevo Hospital))

19.00 horas - Tía Melitona (Parque Alameda (junto Centro Cívico))

19.00 horas - Tío Tragaldabas (Pinar de Antequera (parada de autobús))

20.00 horas - Un Violín para Chéjov (Sala Borja)

20.00 horas - Lyric Show. Drag Cabaret (Teatro Carrión)

20.00 a 23.00 horas - Danzando en la Calle: Little Room (Plaza Fuente Dorada)

20.30 a 22.00 horas - Presentación del campeonato de baile moderno y danza urbana de Valladolid 'All Star Dance Valladolid' (Paseo de las Moreras Escenario pistas deportivas)

20.30 horas - 'Las Verbenas de la Feria' (Pérgola del Campo Grande)

20.30 horas - Pop Club 3.0 (Teatro Cervantes)

20.30 horas - Querida Agatha Christie (Teatro Zorrilla)

20.30 horas - XLII Feria de Folklore y Gastronomía (Recinto José Luis Bellido)

20.30 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

21.00 horas - XXI Danzadolid. Espectáculo Amateur de las Escuelas de Danza (Academia de Caballería)

21.00 horas - Criada sobre blanco fundida en negro (Casa Museo Zorrilla)

22.15 horas - Espectáculo de Drones (Paraje del Caño Hondo)

Sábado 13 de septiembre 09.00 a 14.00 horas - Trofeo Motocross Virgen de San Lorenzo 2025 (Circuito del Rebollar)

09.00 a 21.00 horas - Torneo de Voleibol Ciudad de Valladolid (Polideportivo Pilar Fernández Valderrama)

09.00 a 21.00 horas - XXXV Torneo internacional de esgrima Virgen de San Lorenzo (Polideportivo Barrio Delicias)

10.00 a 14.00 horas - Concentración de Aeromodelismo Virgen de San Lorenzo (Pista de vuelo de Los Alcotanes (Camino Cardosa 2))

11.00 a 13.30 horas - Torneo de ajedrez (Cúpula del Milenio)

12.00 horas - Tía Melitona (La Rondilla (Pza. Ribera de Castilla))

12.00 horas - Juegos tradicionales gigantes de madera (Calle Villaverde de Medina (Zona Sur))

12.00 a 14.00 horas - XXXVIII Exhibición de Automodelismo Radiocontrol 'Virgen de San Lorenzo' (Instalación Deportiva Terradillos)

12.00 a 20.00 horas - Torneo de Béisbol Sub-15 Virgen de San Lorenzo (Campos de Soto de la Medinilla (zona parque Ribera de Castilla))

12.30 a 14.30 horas y 17.00 a 21.00 horas - Parque infantil de hinchables y talleres (Cadenas de San Gregorio)

12.30 horas - Popeye el Musical (Teatro Cervantes)

13.30 horas - Izado de las banderas de Casa de Cantabria y Casa de Cultura y Hogar Navarro (Recinto José Luis Bellido)

17.00 horas - Tío Tragaldabas (Fuente Berrocal (Pza. de la Ópera))

17.00 horas - Tía Melitona (Barrio Belén (Pza. de las Nieves))

17.00 horas - Popeye el Musical (Teatro Cervantes)

17.00 horas - Musical 'El fantasma de la ópera' (Teatro Calderón)

17.30 horas - Dúo Spacio (Residencia Cardenal Marcelo. Avda. de los Recreos, Nº5)

17.30 a 21.00 horas - XXXIII Exposición Ferroviaria (Estación La Esperanza. Calle Estación de Ariza, 1)

18.00 horas - Corrida de toros (Plaza de toros)

18.00 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

18.00 horas - Bookcrossing (Plaza de la Universidad)

18.00 horas - Juegos y actividades peñas (Parque Patos)

18.30 horas - Dúo Musical Piñuel (CVA San Juan. Calle Santa Lucía, 32-34)

18.30 horas - Gigantes y Cabezudos (Acera de Recoletos)

19.00 horas - Talleres de percusión con tambores (Parque Galileo Galilei (Santos Pilarica))

19.00 horas - Pasacalles con Bubaloo (Parque Galileo Galilei (Santos Pilarica))

19.00 horas - Juegos tradicionales gigantes de madera (Pza. Padre Ventura (Pilarica))

19.00 horas - Tío Tragaldabas (Delicias (parque de Bomberos))

19.00 horas - Tía Melitona (Barrio Las Flores (parque Jardines))

19.00 a 22.00 horas - Evento de Baile: DANZ! (Cúpula del Milenio)

19.30 horas - Acrobacias en Barra (Paseo de las Moreras)

20.00 horas - Juegos y actividades de Peñas (Plaza Gutiérrez Semprún)

20.00 horas - Los Locos de Valencia (Sala Borja)

20.00 a 23.00 horas - Danzando en la Calle: Salséalo (Plaza Fuente Dorada)

20.30 horas - 'Las Verbenas de la Feria' (Pérgola del Campo Grande)

20.30 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

20.30 horas - XLII Feria de Folklore y Gastronomía (Recinto José Luis Bellido)

20.30 horas - Pijama para Seis (Teatro Zorrilla)

20.30 horas - Pop Club 3.0 (Teatro Cervantes)

21.00 horas - Show Musical con Electrocharanga (Plaza Gutiérrez Semprún)

21.00 horas - Musical 'El fantasma de la ópera' (Teatro Calderón)

21.00 horas - Casa con dos puertas, mala es de guardar (Casa Museo Zorrilla)

21.45 horas - Salto Base (Plaza Mayor)

23.00 horas - Fuegos artificiales (Paraje del Caño Hondo)

Domingo 14 de septiembre 09.00 a 15.00 horas - Campeonato social de caza San Humberto 'Virgen de San Lorenzo' (Campo de Tiro de El Rebollar (Valladolid – Ciguñuela))

09.00 a 20.00 horas - Torneo de softbol senior Virgen de San Lorenzo (Campos de Soto de la Medinilla (zona parque Ribera de Castilla) y Campos de Puente Duero)

09.30 a 14.00 horas - 37 Concentración de Aeromodelismo Virgen de San Lorenzo (Pista de vuelo de Los Alcotanes (Camino Cardosa 2))

10.00 a 14.00 horas - Especial Ecomercado (Plaza España)

11.00 a 14.00 horas - Trofeo fútbol sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero' (Polideportivos Parquesol y Lalo García)

11.00 a 14.00 horas - III Trofeo de Calistenia Virgen de San Lorenzo (Playa de las Moreras)

11.00 a 13.00 horas - 59 Regata de Piragüismo Virgen de San Lorenzo (Playa de las Moreras)

12.00 horas - Zumba Masterclass (Cúpula del Milenio)

12.00 horas - Juegos tradicionales gigantes de madera (CC Parque Alameda)

12.00 horas - Tío Tragaldabas (Puente Duero)

12.00 horas - Tía Melitona (Chancillería)

12.00 horas - XXI Danzadolid (Academia de Caballería)

12.30 a 14:30 horas y 17.00 a 21.00 horas - Parque infantil de hinchables y talleres (Cadenas de San Gregorio)

12.30 horas - Popeye el Musical (Teatro Cervantes)

13:00 horas - Pasacalles Peña Comuneros con Dulzaineros 'La Atalaya' (Zona Centro)

13:00 horas - Gigantes y cabezudos (Plaza de San Pablo)

13:30h. – Izado de las banderas de Casa de Cataluña y Centro Segoviano (Recinto José Luis Bellido)

14.00 horas - Comida Peñera (Plaza Gutiérrez Semprún)

17.00 horas - Tío Tragaldabas (La Overuela (Plaza de las 7 Partidas))

17.00 horas - Tía Melitona (La Rubia (junto al LAVA))

17.00 horas - Musical 'El fantasma de la ópera' (Teatro Calderón)

17.30 a 21.00 horas - XXXIII Exposición Ferroviaria (Estación La Esperanza. Calle Estación de Ariza, 1)

18.00 horas - Corrida de toros (Plaza de toros)

18.00 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

18.00 horas - El Show de la Fantasy House (Teatro Carrión)

18.30 horas - Dúo Stylo (CVA Marquesina. Calle Dos de Mayo, 18 (Pasaje de la Marquesina))

18.30 horas - Dúo Oro (CVA Zona Sur (Pº Zorrilla, 101))

19.00 horas - Virgen de los Aguadores: Avíate pal Baile (Academia de Caballería)

19.00 horas - Juegos tradicionales gigantes de madera (Pza. del Everest (Pinar de Jalón))

19.00 horas - We Love Disco, el Musical (Teatro Zorrilla)19.00 horas - Tía Melitona (Plaza Juan de Austria)

19.00 horas - Tío Tragaldabas (Villa del Prado (Juan Pablo II))

19.30 horas - Agosto (Sala Borja)

20:00 a 23:00 horas - Danzando en la Calle: Ritmo Latino (Plaza Fuente Dorada)

20.00 horas - Cristina Lázaro (Plaza Mayor)

20.30 horas - 'Las Verbenas de la Feria' (Pérgola del Campo Grande)

20.30 horas - Lo de Ferias: Tú a Pucela y nosotros a California (Auditorio Feria de Valladolid)

20.30 horas - XLII Feria de Folklore y Gastronomía (Recinto José Luis Bellido)

20.30 horas - La verbena de la Paloma (Teatro Cervantes)

21.00 horas - Música Clásica 'Música para una Controversia. Antonio de Cabezón y sus Contemporáneos de la Escuela Castellana' (Casa Museo Zorrilla)

21.30 horas - Pasacalles Retirar del Pañuelo con la Batucada ConClave. (Paseo de las Moreras a Plaza Mayor)

23.00 horas - Retirada del Pañuelo al Conde Ansúrez (Plaza Mayor)

Con una programación que combina tradición, cultura y entretenimiento, las Fiestas de Valladolid 2025 prometen ser una cita inolvidable para vecinos y visitantes. La variedad de propuestas, pensadas para todas las edades, refuerza el carácter abierto y participativo de unas celebraciones que, un año más, convierten a la ciudad en un referente festivo en el calendario nacional.