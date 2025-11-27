Suscribete a
ABC Premium

I Festival de Otoño en Las Médulas: poesía y música para atraer turismo fuera de temporada

Se celebrará entre el 5 y el 21 de diciembre, con la actuación destacada de Juan Carlos Mestre y Cuco Pérez

Javier Madrigal: «La regeneración natural de Las Médulas va a ser buena. Sus especies están adaptadas a los incendios»

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

Presentación del primer Festival de Otoño en Las Médulas
Presentación del primer Festival de Otoño en Las Médulas ICAL

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La compañía Fabularia Teatro, con la colaboración de los Ayuntamientos de Prieranza del Bierzo y Borrenes, así como la Junta de Castilla y León, el Consejo Comarcal del Bierzo y la Fundación Las Médulas, impulsa la I edición del Festival de Otoño en Las ... Médulas con el objetivo de llevar la cultura a los pueblos en un momento en el que el turismo desciende de forma considerable, este año además afectado en la zona por los graves incendios ocurridos en verano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app