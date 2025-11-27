Suscribete a
EMPRESAS

Ferias de empleo: a la caza del talento

Organizaciones empresariales y universidades se afanan en León por mostrar la oferta laboral existente y las posibilidades de un trabajo de calidad en la provincia

El 'Atlas de la Industria': una nueva herramienta para buscar trabajo en Castilla y León

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

Feria del Empleo, la Innovación y el Emprendimiento celebrada en León
J. J. Porras

León

Las distintas asociaciones empresariales, universidades y Cámara de Comercio se afanan en León por mostrar la importante oferta laboral existente y las posibilidades que existen en la provincia de empleo de calidad y cualificado, con la intención de captar talento y cortar la sangría de ... jóvenes que se marchan fuera para buscar un futuro mejor en los grandes núcleos de población. Dentro de este esfuerzo se enmarcaba la VII Feria del Empleo, Innovación y Emprendimiento que se celebraba a mediados del mes de noviembre en el Palacio de Congresos de León, en la que cerca de setenta empresas ofertaban 130 puestos de trabajo y que ponía de manifiesto la escasez de mano de obra en prácticamente todos los sectores.

