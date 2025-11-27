Ferias de empleo: a la caza del talento

Las distintas asociaciones empresariales, universidades y Cámara de Comercio se afanan en León por mostrar la importante oferta laboral existente y las posibilidades que existen en la provincia de empleo de calidad y cualificado, con la intención de captar talento y cortar la sangría de ... jóvenes que se marchan fuera para buscar un futuro mejor en los grandes núcleos de población. Dentro de este esfuerzo se enmarcaba la VII Feria del Empleo, Innovación y Emprendimiento que se celebraba a mediados del mes de noviembre en el Palacio de Congresos de León, en la que cerca de setenta empresas ofertaban 130 puestos de trabajo y que ponía de manifiesto la escasez de mano de obra en prácticamente todos los sectores.

La cofinanciación del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (Ecyl) permitía abrir esta feria a todos aquellos que buscasen una oportunidad laboral, quisieran mejorar su formación o poner en marcha un proyecto emprendedor.

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, exponía durante la inauguración del evento que en muchos sectores productivos «no encontramos gente para trabajar». En este sentido, explicaba que como novedad en esta edición las ofertas de trabajo que no se cubran se mantendrán en un portal de empleo creado para que la oferta laboral «no decaiga una vez concluida la feria y se mantengan en el tiempo». Así, las ofertas, entre las que destacan, por sectores: producción, administración, alimentación (grandes superficies) y los relacionados con la informática y las competencias digitales, están disponibles en el portal de empleo de la Cámara www.empleo.camaraleon.com.

La feria, organizada por la Cámara de Comercio en colaboración con el servicio de empleo Ecyl de Castilla y León, contó con cerca de medio millar de inscritos en búsqueda de empleo. Una cita a la que asistía también el alcalde de León, José Antonio Diez, quien abogaba por el apoyo de todas las administraciones para conseguir un «impulso de nuestro desarrollo económico», para lo que consideraba necesaria la inversión en infraestructuras y en apuestas decididas en los polígonos industriales.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, destacaba la inversión de un millón de euros que la institución ha destinado en los últimos años al plan de ayuda a los emprendedores. «Un plan de emprendimiento que ha conseguido que más de 2.000 autónomos hayan podido iniciar su actividad desde 2013», señalaba, al tiempo que afirmaba que la institución provincia ha invertido un total de seis millones de euros en los polígonos industriales de la provincia.

Automoción y movilidad

La misma semana en la que se celebraba la Feria del Empleo, la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) y el Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL) celebraban una nueva edición de su jornada de búsqueda de talento, cuyo objetivo era de nuevo acercar a los estudiantes las oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito de la automoción.

Esta cuarta edición reunía a más de un centenar de estudiantes y a nueve empresas socias del clúster, que participaron en un encuentro dinámico que contó con presentaciones breves y un café-networking. A lo largo de la jornada, los alumnos pudieron conocer de primera mano los retos tecnológicos, los perfiles profesionales más demandados y los proyectos de innovación que están desarrollando las compañías participantes dentro del ecosistema regional.

Una actividad que se presentaba, según destacaba la subdirectora de la Escuela, Inmaculada González, como una oportunidad para conectar el talento con la realidad empresarial y que viene a reforzar la apuesta de la Universidad con el mercado laboral. González subrayaba que esta jornada es esencial porque fortalece el vínculo entre la universidad y el tejido empresarial y «nuestros estudiantes necesitan este contacto directo con las compañías» para entender cómo se transforman los perfiles profesionales y qué competencias son realmente valoradas en la industria actual.

Por su parte, los estudiantes se sorprendían de descubrir el gran potencial tecnológico y la proyección laboral que ofertan las empresas del territorio y «ven que en León y en nuestra Comunidad hay oportunidades reales de desarrollo profesional sin necesidad de salir del territorio, y eso es muy motivador», apuntaba González.

Sectores estratégicos

Una idea en la que coincidía la directora del Clúster FaCyL, Ana Núñez, quien recordaba cómo actos como el celebrado en la Escuela de Ingenierías permite acercar el mundo de la empresa al académico, conscientes de que es necesario ir de la mano «para que nuestro sector siga siendo un referente». La iniciativa se enmarca en el compromiso de la agrupación por impulsar la conexión entre talento, innovación y empresa, y por promover la empleabilidad de los jóvenes en sectores estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico de Castilla y León. La Universidad está multiplicando este tipo de encuentros entre empresas y alumnos de distintas materias y especialidades ante el interés mostrado por las propias empresas.