Feijóo: «Solo hay dos opciones: un Gobierno estable del PP o el bloqueo de Castilla y León»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este sábado en Burgos a las próximas elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo con una afirmación tajante sobre su resultado: «Un gobierno estable del Partido Popular o el bloqueo de Castilla y León. ... No hay más, lo habéis vivido en los últimos años».

Son palabras que ha pronunciado en la capital burgalesa durante la clausura de II Foro de Grandes Ciudades que se ha celebrado durante los últimos dos días. «O un gobierno estable sólido, como los de Juan Vicente Herrera, o el bloqueo», ha insistido Feijóo, para quien «Alfonso Fernández-Mañueco ha sido capaz de navegar en las aguas más turbulentas de la política autonómica prácticamente en toda su historia». «Ha sido capaz de llegar a puerto a pesar de todas las dificultades y palos en las ruedas que le han puesto», ha añadido. Y ha ironizado con el hecho de que «es curioso que yo critique a Sánchez y que Sánchez y Vox me critiquen a mí».

El presidente del PP, que como ha reconocido «llevaba la lección bien aprendida» para su intervención, defendió el proyecto de presupuestos de 2026 la Junta que la pasada semana fue tumbado por la oposición en las Cortes regionales: «He visto el presupuesto de Castilla León que sube el 8%, acredita un incremento de la inversión real de un 20%, consolida un hospital en Aranda de Duero sin dejar de invertir en el hospital de Burgos...» Todo para concluir que «hemos visto que están bloqueados».

En este punto, se ha referido al tren directo Madrid-Aranda-Burgos para señalar que «hay que desbloquear» su reapertura, si bien, en este caso, el único que lo puede hacer posible es el Ministerio. Para Feijóo, que ha advertido de que «ay de aquel que se oponga a ello», este tren es necesario «para seguir produciendo y que las empresas sean competitivas, para que desde el sur, desde Algeciras hasta el norte puedan fluir las mercancías y los productos industriales, no de Burgos, no de Castilla y León, sino también del conjunto de España«.

«Esto no es una decisión localista, no es un proyecto provincial, ni siquiera es un proyecto autonómico. Es la vertebración de un país», ha concluido.