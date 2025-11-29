Suscribete a
Feijóo rechaza la moción de censura: «Quiero que me elijan los españoles en las urnas»

Advierte a Pedro Sánchez de que «en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos»

Manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez

Alfonso Fernandez Mañueco y Alberto Núñez Mañueco, este sábado en la capital burgalesa
Alfonso Fernandez Mañueco y Alberto Núñez Mañueco, este sábado en la capital burgalesa
Montse Serrador

Valladolid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en Burgos que «yo no quiero ser presidente del Gobierno de España, lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas. No a través de ninguna moción, sino a ... través de las urnas» y ha advertido a Pedro Sánchez de que «en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos».

