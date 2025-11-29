Feijóo rechaza la moción de censura: «Quiero que me elijan los españoles en las urnas»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en Burgos que «yo no quiero ser presidente del Gobierno de España, lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas. No a través de ninguna moción, sino a ... través de las urnas» y ha advertido a Pedro Sánchez de que «en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos».

Feijóo ha clausurado en la capital burgalesa el II Foro de Grandes Ciudades donde ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a acudir a la manifestación convocada este domingo en Madrid. «El gobierno sale a la calle contra los jueces, nosotros salimos a la calle contra los corruptos, a favor de la independencia judicial y de la decencia de nuestro país», ha señalado.

En este sentido ha reiterado que «están convocados todos los españoles hartos, cansados, asqueados, a los que le revuelven las tripas, tanta podredumbre y creen que merecemos un gobierno mejor». «Hagan votado, a quienes hayan votado, están llamados a decir que quieren acabar con con un gobierno indecente y que tenemos derecho a tener un gobierno decente», ha apuntado, al tiempo que ha destacado el hecho de que «la izquierda no se atreve a salir a la calle».

El presidente del PP ha arremetido contra un Gobierno que rebasa cualquier límite político y cualquier límite moral imaginado« porque, a su juicio, »es una mezcla de degradación, de desprecio y de impunidad«. »El sanchismo se construyó en un coche para una campaña de primarias. El conductor era Koldo García, el portavoz era José Luis Ábalos, el negociador era Santos Cerdán y el número uno de los cuatro Pedro Sánchez. Tres de los cuatro ya han pasado por la cárcel y el otro está en la presidencia del gobierno y esto no lo vamos a aceptar los españoles decentes».

Por todo ello ha advertido de que «nunca hemos tenido un presidente del gobierno rodeado de tanta corrupción como este». «Es que la corrupción económica son Ábalos, Cerdán y sus compinches. Y la corrupción familiar está sentada en el banquillo o camino de él. Sánchez no está rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre todo nuestro país», ha sentenciado Alberto Nuñez Feijóo, que ha dicho «basta de un presidente que tiene a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel. Basta de un gobierno que tiene más ojos puestos en la cárcel de Soto del Real que en los pueblos de España». Y ha advertido de que «en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos», en referencia a las entrevistas concedidas por Ábalos y Koldo García que esta semana han ingresado en prisión.

Para el presidente del PP, la solución pasa por las urnas, la opción «más saludable» cuando, además, «todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel».

«Tolerancia cero con el fraude del padrón»

El presidente del Partido Popular ha clausurado un foro de dos días en el que han participado 34 alcaldes del PP de ciudades de más de 100.000 habitantes. En este escenario, se han acordado una serie de medidas centradas en seguridad, vivienda e impuestos. A ellas se ha referido Feijóo, que ha incidido en el primero de los aspectos para señalar que «desde los ayuntamientos nos planteamos tolerancia cero con el fraude del padrón».

Ha defendido, además, la «integración exigente»: «Aquí todo el mundo tiene que cumplir la ley para venir, venga de donde venga». También ha apostado por una mayor coordinación entre la policía local, la nacional y la guardia civil, «especialmente en los casos de multirreincidencia». «Y, por supuesto, y lo decimos claramente, expulsión inmediata por delitos graves o reincidencia. El que delinca a la cárcel, si es español en España y si es extranjero en su país; aquí no queremos delincuentes«, ha insistido.

En materia de vivienda, las propuestas avanzadas por Feijóo pasan por las «licencias exprés» para que los ayuntamientos concedan las licencias de obra en menos de 90 días, con menos burocracia, y una mayor simplificación de los trámites. Además, ha reclamado al Gobierno la modificación de la regla de gasto para que el superávit de cada ayuntamiento se pueda invertir en vivienda.

Por último, en materia de impuestos, ha anunciado que en los ayuntamientos del PP «bajaremos hasta un 50% el IBI y facilitaremos el emprendimiento con un plan de cuota cero municipal para bonificar las tasas y los impuestos municipales durante los dos primeros años de actividad de los autónomos».