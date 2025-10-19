Feijóo da la «enhorabuena» a Mañueco por «presentar el presupuesto para 2026»

«Enhorabuena al presidente de la Junta de Castilla y León por presentar el presupuesto para el año 2026». Estas fueron las primeras palabras del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ayer acudió a Soria para mantener un encuentro con autónomos en ... las instalaciones de la empresa Cartonajes Izquierdo. Allí, antes de presentar la propuesta de su partido para reducir la presión fiscal de este colectivo, felicitó a Alfonso Fernández Mañueco por haber presentado las cuentas de la Comunidad para el próximo ejercicio, un hecho que contrasto, según dijo, con que «en el Gobierno de central no hay presupuestos. Vivimos con el que se aprobó en el año 2022. Llevamos una legislatura sin ninguno». Y aunque presentados están y registrados en las Cortes de Castilla y León desde el pasado miércoles, otra cosa será que se aprueben e, incluso, que se tramiten, ya que PSOE y Vox han pedido informes jurídicos que avalen su validez, el primero de los cuales conocerá la Mesa del Parlamento el próximo martes.

Pero no eran las cuentas de la Comunidad lo que, en principio, llevó a Feijóo y al propio Mañueco a Soria sino el anuncio de una serie de medidas frente a la presión fiscal del Gobierno «que no tiene sentido». «El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras o prostitutas», clamó el líder popular. En este marco, aprovechó para comprometerse -si es presidente del Gobierno- en aplicar en su nivel máximo las ayudas al funcionamiento autorizadas por Unión Europa en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, que suponen reducir hasta un 20 por ciento los costes laborales en estos territorios afectados por la despoblación. «Se puede y se debe hacer», añadió, criticando así que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no haya puesto en marcha esta medida.

Noticia Relacionada Mañueco presenta unos presupuestos «expansivos» para elevar a Castilla y León «a la tercera posición» Miriam Antolín «Somos de hacer menos ruido y producir más nueces», dice el presidente de la Junta sobre unas Cuentas que se elevan a 15.715 millones

El presidente de la Junta, por su parte, dedicó parte de su intervención a referirse a algunas de las medidas incluidas en el proyecto de presupuestos y para criticar a PSOE y Vox -aunque sin llegar a mencionarlos- porque «en las Cortes vemos lo mismo que en el Congreso y algunos fingen estar enfrentados cuando acaban unidos contra el PP». «Cuando tienen que elegir entre el interés de España y su propio poder, siempre eligen esto último», añadió. Pese a todo, aseguró que está dispuesto a ponerlo «todo» de su parte para lograr un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas autonómicas, «a pesar del interés y el cálculo electoral de algunos que las intentan hacer descarrilar». También se dirigió al secretario regional del PSOE y alcalde de Soria, Carlos Martínez, al que acusó de «aplaudir al poder antes que defender a su tierra» y de «apretar a sus vecinos con la subida del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)».