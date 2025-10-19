Feijóo da la «enhorabuena» a Mañueco por «presentar el presupuesto para 2026»

Suscribete a
Feijóo y Mañueco, en las instalaciones de Cartonajes Izquierdo de Soria
Montse Serrador

Valladolid

«Enhorabuena al presidente de la Junta de Castilla y León por presentar el presupuesto para el año 2026». Estas fueron las primeras palabras del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ayer acudió a Soria para mantener un encuentro con autónomos en ... las instalaciones de la empresa Cartonajes Izquierdo. Allí, antes de presentar la propuesta de su partido para reducir la presión fiscal de este colectivo, felicitó a Alfonso Fernández Mañueco por haber presentado las cuentas de la Comunidad para el próximo ejercicio, un hecho que contrasto, según dijo, con que «en el Gobierno de central no hay presupuestos. Vivimos con el que se aprobó en el año 2022. Llevamos una legislatura sin ninguno». Y aunque presentados están y registrados en las Cortes de Castilla y León desde el pasado miércoles, otra cosa será que se aprueben e, incluso, que se tramiten, ya que PSOE y Vox han pedido informes jurídicos que avalen su validez, el primero de los cuales conocerá la Mesa del Parlamento el próximo martes.

