El «favorable» trabajo nocturno permite controlar el 80 por ciento del perímetro del incendio de Las Médulas

Primera noche positiva en los trabajos de extinción del incendio declarado el pasado sábado en Yeres, que ha arrasado gran parte del entorno natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Según ha detallado Enrique Rey van Den Bercken, el ingeniero de Montes del Centro para la Defensa del Fuego, el trabajo por la noche «ha sido muy favorable» y con los medios desplegados se ha «consolidado» el perímetro « donde se podía trabajar. Al margen queda todavía la zona más alta que por sus condiciones, «pedregosa y con mucha pendiente», no se ha podido introducir personal de tierra durante las horas que ha permanecido sin luz.

En el resto del área afectada sí que se ha podido trabajar con maquinaria, herramienta y convoyes de refuerzo, lo que ha permitido que «entre el 70 y el 80 por ciento del perímetro quedé controlado». Respecto al 20 restante, ha admitido el jefe del operativo que «va a ser complejo y nos va a dar guerra durante varios días».

Así las cosas, Fernando Rey ha precisado que de los pueblos que siguen evacuados, sólo el de Voces, que es el que se encuentra más al este, «tiene una mínima probabilidad de que llegue algo de llama». El objetivo es «atajar ese pequeño frente que está en ascenso», para lo que se introducirán medios aéreos, además de personal de tierra con la idea de «cortarlo ahora por la mañana».

Por el momento se mantienen en la zona más de 700 personas evacuadas. A las del mencionado municipio de Voces se suman Carucedo, Yeres, Orellán Santalavilla y Llamas de Cabrera.

Ha detallado también el ingeniero de Montes del Centro para la Defensa del Fuego que al incendio de Las Médulas aún le queda otro frente, que está «en la cara norte, en la zona alta», que ha seguido avanzando por la noche y tiene «cierta longitud» al tratarse de «un terreno muy difícil de entrar (...), pero la parte principal del perímetro, que ha sido más o menos accesible con maquinaria de tierra se ha podido consolidar a lo largo de la noche».

