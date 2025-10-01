Suscribete a
La familia Teloncillo crece con la vista puesta en el «relevo»

La veterana compañía vallisoletana se alía con la chilena Teatro de Ocasión, cuyos integrantes ya sustituyen a Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez en la interpretación de sus obras para la primera infancia y protagonizarán su próximo estreno, 'El Mar'

Ana Isabel Gallego, Ángel Sánchez, María Fernanda Carrasco y César Espinoza
C. Monje

Teloncillo no baja el telón. Aunque sus directores (y actores), Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez, han anunciado su intención de preparar el terreno para un «relevo» progresivo. El movimiento no es de retirada. Al contrario, la compañía vallisoletana reconocida con el Premio Nacional de ... Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013 gana dos componentes: María Fernanda Carrasco y César Espinoza, o lo que es lo mismo: Teatro de Ocasión. Y gana también otro acento: el chileno de los recién llegados.

