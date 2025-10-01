La familia Teloncillo crece con la vista puesta en el «relevo»

Teloncillo no baja el telón. Aunque sus directores (y actores), Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez, han anunciado su intención de preparar el terreno para un «relevo» progresivo. El movimiento no es de retirada. Al contrario, la compañía vallisoletana reconocida con el Premio Nacional de ... Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013 gana dos componentes: María Fernanda Carrasco y César Espinoza, o lo que es lo mismo: Teatro de Ocasión. Y gana también otro acento: el chileno de los recién llegados.

«La familia Teloncillo ha aumentado en dos miembros. Estamos trabajando en el relevo, pero todavía no lo dejamos, porque tenemos recorrido», remarca Ana Isabel Gallego. «Teloncillo crece, se nutre como encuentro entre visiones, se enriquece», corrobora María Fernanda Carrasco. La segunda ya ha asumido el papel de la primera en 'La selva' y 'Coser y cantar'. César Espinoza también ha ocupado el lugar de Ángel Sánchez en la interpretación de la música en directo de esos espectáculos, marca de la casa y de su teatro para la primera infancia. «Nos han sustituido a su manera, les dan otro color. Es como escuchar una versión de una canción», valora el autor de la música original de esos trabajos. Pero 'los de siempre' continúan, también en escena, con 'La granja', 'La cocina', 'Azul', o en bolos de 'La selva' que no puedan cubrir sus nuevos compañeros.

Desde su oficina con vistas a las obras de remodelación del vallisoletano Teatro Lope de Vega, los cuatro recuerdan los encuentros que, pese al océano de por medio, propiciaron la alianza. Y, sobre todo, repasan los proyectos ya en marcha y los que están por venir. «La idea es que los espectáculos de Teatro de Ocasión se sumen también al catálogo de Teloncillo. Es una unión de compañías. Teloncillo va a ser el paraguas de todo lo que ocurra en este tiempo», avanza la actriz chilena. Eso ocurrirá muy pronto: Teatro de Ocasión actuará en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) el 19 de octubre con el homenaje a su compatriota Gabriela Mistral 'Lucila. Luces de Gabriela', un trabajo para espectadores a partir de 5 años dirigido por Tita Iacobelli, -«tremenda artista», dice María Fernanda Carrasco-, que se presentará con el logotipo de los vallisoletanos pegado al suyo.

La integración de Teatro de Ocasión será más palpable en el siguiente proyecto: 'El mar', que se estrenará el próximo enero. En la misma línea de sus trabajos para la primera infancia, con poemas «hechos canción» alrededor del asunto central, los veteranos de la compañía firman la dramaturgia y dirección, con María Fernanda Carrasco como actriz y cantante y César Espinoza como músico y actor. Con el mismo equipo de siempre y los nuevos intérpretes, están a punto de comenzar los ensayos de esa «recreación poética del mar» en la que los de Teloncillo mantienen su sello, «fieles» a sí mismos.

Tampoco Teatro de Ocasión va a dar un giro en su modo de trabajar. «Conservamos la identidad de cada uno, cada uno deja su impronta», asegura Ana Isabel Gallego. Pero tienen mucho en común: «Una línea que va en la misma dirección, pero no siempre en el mismo ángulo», añade Ángel Sánchez, y una visión común del teatro para niños a partir de seis meses. «Tienes que dar lo mejor de ti: todo lo que sepas. Volcar todo tu bagaje, todas tus posibilidades, en un espectador tan especial», señala la actriz chilena, que coincide con su compañera vallisoletana en la exigencia de ese público que «no tiene convenciones»: «Si no le gusta se mueve, arma la marimorena, molesta al otro…». Trabajar para ellos, añaden, es hacerlo además para toda la sociedad, representada por padres, abuelos o hermanos que los acompañan, en «una experiencia compartida con los adultos».

Momento del montaje 'La Selva', interpretado por María Fernanda Carrasco y César Espinoza JOSÉ VICENTE 'Lucila', Homenaje a Gabriela Mistral Teatro de Ocasión llega para aportar su «energía, visión, trabajo y experiencia» junto a quienes consideran sus «padrinos mágicos». La primera aportación al repertorio de Teloncillo, 'Lucila. Luces de Gabriela', «una obra poética, que con muy pocos elementos, básicamente cajas», sigue las huellas de la premio Nobel chilena Gabriela Mistral. Con música en vivo, se dirige a público familiar y niños mayores de cinco años y se propone «descubrir el sorprendente universo interno de esta inabarcable y trascendente mujer». 'Lucila' es la cuarta obra de Teatro de Ocasión, una coproducción con el Espacio Cultural Gabriela Mistral (GAM) de Santiago de Chile, está interpretada por los dos nuevos integrantes de Teloncillo, María Fernanda Carrasco y César Espinoza.

No es la primera colaboración estrecha entre dos compañías que se han cruzado en muchas ocasiones antes de que los chilenos diesen el paso definitivo de trasladarse a España en enero de este año. «Ha sido un ir y venir sin perdernos la pista», dice María Fernanda Carrasco.

Se conocieron en los Encuentros Te Veo celebrados en Zamora en 2007 y ya entonces surgió cierta chispa. César Espinosa regresó a casa con una idea rondándole la cabeza tras descubrir esa especialidad para los más pequeños, inédita todavía en su país, donde el teatro infantil aún no se segmentaba por edades ni se trabajaba para bebés.

En 2009, volvieron a coincidir en un festival de Bolivia, donde Teloncillo presentaba 'Mu', su primer montaje para la primera infancia. Y ahí cobró fuerza la idea de «hacer algo similar en Chile». Un año después, César Espinosa y María Fernanda Carrasco forman Teatro de Ocasión y se presentan a la convocatoria de coproducciones del programa del Ministerio de Cultura Iberescena con un proyecto ya en firme: ellos montarían 'Una mañanita partí' y Teloncillo se sumaría en la codirección final.

Los vallisoletanos aprovecharon su presencia en el prestigioso Espacio Cultural Gabriela Mistral (GAM) de Santiago de Chile con 'Otto' para trabajar en el que sería el primer montaje compartido.

«Nos encajó perfectamente», recuerda Ana Isabel Gallego. La obra no pasó desapercibida en Chile. «Fue como una apertura para otras muchas compañías que empezaron con el teatro para bebés», asegura María Fernanda Carrasco. También giró por varios países y ya en 2015 pudo verse en España, en festivales como FETEN y en la Feria de Teatro de Castilla y León, el mismo marco donde, el pasado mes de agosto, los cuatro dieron a conocer sus planes conjuntos a sus compañeros de oficio.

Los Encuentros Te Veo de 2022 terminaron de afianzar el vínculo. Los de Teatro de Ocasión ya tenían en mente trasladarse a España más pronto que tarde. Justo cuando sus ahora aliados le daban vueltas a qué pasaría con Teloncillo cuando ellos decidiesen retirarse. Las piezas encajaban y vieron la oportunidad de dar un primer paso para ese relevo sin prisa. «Hemos hecho un recorrido común. No es que pensemos lo mismo, es que nos gusta trabajar mucho, y mucho para la infancia. Hemos compartido espacio en Chile y espacio en España y Ángel y yo considerábamos que era el momento de invitarlos, de traerlos y compartir con ellos», resume Ana Isabel Gallego.

En equipo continuarán también al frente de El Desván del Calderón, el programa que desde hace quince años demuestra que hay un público entre los más pequeños. En paralelo a sus trabajos para bebés, el puntal de la compañía vallisoletana, se mantienen en el repertorio vivo sus producciones para niños a partir de tres y cinco años con sus otros dos equipos: 'Aletas', 'Alicia' y 'Caperucita'.

Comienza así una nueva etapa en una compañía histórica, un sello de referencia en el teatro de Valladolid, que inició su periplo allá por 1968, cuando ya combinaba propuestas para pequeños y adultos. Tras un largo paréntesis de inactividad después de la Transición, Teloncillo resurgió en 1996 ya dedicado a los espectáculos para niños, «una semilla fundamental».