Familia se marca el «ambicioso» reto de superar los mil millones de euros para atender la dependencia

Más de mil millones para la atención a la dependencia. Una cifra «récord» que supone superar esa cifra redonda y que, a la vez, es uno de los objetivos «ambiciosos» de la Junta de Castilla y León para 2026. Así lo aseguró ... este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la presentación del proyecto del presupuesto de su departamento para el próximo año en las Cortes.

Esa partida crece un 12,8 por ciento respecto a las cuentas de 2024 -las de este año se prorrogaron- y supone que la Comunidad dedique tres millones al día a las personas dependientes, detalló la también vicepresidenta de la Junta, quien subrayó que, tal y como recoge el Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el sistema autonómico es el «mejor de toda España».

Las cifras planteadas en ese área incluyen 15,2 millones a la teleasistencia, otros doce para el programa 'A gusto en casa' para atender a los mayores en sus domicilios y otros cinco para la iniciativa denominada 'INTecum' para personas con una enfermedad avanzada o en fase terminal, a la que el próximo año se incorporará el denominado 'Protocolo ELA', dotado con dos millones.

Se incluyen también en esta partida como novedad los diez millones en ayudas para «mejorar la accesibilidad» en los hogares de los mayores que sufragarán el cambio de bañeras por platos de ducha. En esa misma línea, anunció un «esfuerzo inversor» de 17 millones en «modernizar» y crear nuevos centros sociales y la apuesta por impulsar soluciones «innovadoras» en el sector.

Dentro de un presupuesto global para toda la Consejería de 1.524 millones -155 más que los de 2024- el apartado que más crece, dijo, es el del «apoyo directo» a las familias, la conciliación y la natalidad, con un 46 por ciento más y 76,3 millones. Entre las novedades en las cuentas para el próximo año está que se dupliquen las ayudas del 'Bono Nacimiento' -con veinte millones, lo mismo que el año anterior,- para los bebés que lleguen al mundo o los niños que sean adoptados en ese ejercicio, incrementar «significativamente» los umbrales de renta para que el 'Bono Infantil' para actividades fuera del horario escolar pueda llegar a «la práctica totalidad de familias que lo soliciten» y una «nueva ayuda a la conciliación» dotada con 300.000 euros.

Violencia de género

Crece, además, un 44 por ciento el montante destinado a «igualdad y lucha contra la violencia machista», detalló, con una partida que superará los 21 millones. En este área, se contempla un «fuerte aumento» del 212 por ciento de los fondos destinados a formación y empleo con nuevos planes como el 'Supera', para favorecer la integración laboral de víctimas de violencia de género, o las ayudas para la promoción de mujeres en sectores con «baja representación femenina» que, además de a menores de treinta, se ampliará a mujeres de más de 50 años.

La red de atención a víctimas de maltrato aumentará su presupuesto hasta los 6,2 millones, con mejoras en centros residenciales y en la «atención directa». En este punto, subrayó que al servicio 'Atiendo' para la atención ante agresión sexuales se dedicarán 1,8 millones, «reforzándose« la asistencia telefónica y telemática y utilizando Inteligencia Artificial para «detectar patrones, planificar recursos y ofrecer una respuesta más rápida».

Todo ello se completará con partidas dedicadas a combatir la pobreza -291 millones-, a la protección a la infancia -81-, medidas para la juventud -21,6- y también para las personas con discapacidad -227-, entre otras.

Blanco pidió a los grupos «responsabilidad, y alejarse del ruido» ante unas cuentas que suponen «más recursos, más derechos y más protección social». Por su parte, la oposición, por boca del grupo UPL-Soria ¡YA!, lamentó la falta de «provincialización» de las cifras. Vox aseguró que si las cuentas «crecen» pero «no se gana en eficacia» «no sirve de nada», mientras que el PSOE consideró que son «improvisadas y no son serias».