Un fallecido y seis heridos en una colisión múltiple en el límite entre La Rioja y Castilla y León

Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en un accidente ocurrido esta noche en la N-232 a la altura del término municipal riojano de Foncea, al límite con Castilla y León, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias ... SOS Rioja 112 y por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han ocurrido sobre las 21.36 horas de este domingo, 2 de noviembre, cuando un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de cuatro coches a la altura del kilómetro 467,500 de la N-232, término municipal de Foncea.
Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de SOS Castilla y León --en enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl-- Bomberos del CEIS, la ERIE Psicosocial y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Guardia Civil.
Posteriormente, han sido movilizado los Servicios Funerarios, que han trasladado a la persona fallecida, un varón de 75 años y vecino de Ollauri, al Instituto de Medicina Legal.
Las otras seis personas que han resultado heridas, cuatro varones y dos mujeres, han sido trasladadas al Hospital de Santiago de Miranda de Ebro (cuatro varones de 44, 49, 60 y 62 años), al Hospital Universitario de Burgos (una mujer de 30 años) y al Hospital San Pedro de Logroño (una mujer de 46 años).
