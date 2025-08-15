Fallece un varón en un accidente múltiple en la A-601 en San Cristóbal de Cuellar (Segovia)

Un varón falleció a última hora de la noche del jueves como consecuencia de un accidente víal con cinco vehículos implicados que se produjo en el kilómetro 46 de la A-601, en el término municipal de la localidad segoviana de San Cristóbal de Cuellar.

Según informó el aviso recibido en la sala del 1-1-2 a las 23.25 horas, en principio se trataba de tres vehículos implicados, si bien resultaron finalmente cinco, entre ellos un camión, que estaban accidentados entre los puntos kilométricos 46,9 y 48,3 de la vía.

Asimismo, y según indicó también el alertante, el accidente podía haber sido producido por un animal en la calzada, aunque bien podía provenir del camión, que podría estar transportando ganado o basura.

A su llegada al lugar de los hechos, el personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl confirmó el fallecimiento del varón y la existencia de otros tres heridos. Dos de ellos fueron trasladados al punto de atención continuada de Cuéllar mientras que una mujer fue trasladada con medios propios al centro de salud de la misma localidad segoviana.