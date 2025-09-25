Fallece tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana en la A-6 a su paso por Tiedra (Valladolid)

Un hombre de 60 años falleció hoy tras sufrir una salida de vía y dar varias vueltas de campana a la altura del kilómetro 211 de la autovía A-6, en sentido Coruña, a su paso por el término municipal de Tiedra, en la provincia de Valladolid.

Según informó a Ical el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, así como los Bomberos de la Diputación de Valladolid, pues la víctima había quedado atrapada en el interior del habitáculo.

Noticia Relacionada Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia (Burgos) ABC El siniestro se produjo en el kilómetro 1 de la BU-750 hacia las ocho de la tarde

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario atendió al hombre, que tuvo que ser trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Sin embargo, según informó Sacyl, posteriormente, falleció en dependencias hospitalarias.