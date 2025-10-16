Fallece un motorista en una colisión con un camión en la N-122 en Traspinedo (Valladolid)

Un motorista de 62 años ha fallecido este jueves en una colisión con un camión en el kilómetro 336 de la carretera N-122, a la altura del término municipal de Traspinedo (Valladolid), según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 ... de Castilla y León, que ha dado aviso del siniestro pasadas las 9.30 tras recibir una llamada en la que se alertaba del accidente entre una moto y un camión y en la que se indicaba que el motorista se encontraba inconsciente, informa Ep.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, una UVI móvil y un equipo médico de Tudela de Duero, pertenecientes a Emergencias Sanitarias - Sacyl. En el punto del siniestro, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del motorista.

