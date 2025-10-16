Suscribete a
Fallece un motorista en una colisión con un camión en la N-122 en Traspinedo (Valladolid)

El fallecido tenía 62 años de edad

Ambulancia
Ambulancia ABC

ABC

Valladolid

Un motorista de 62 años ha fallecido este jueves en una colisión con un camión en el kilómetro 336 de la carretera N-122, a la altura del término municipal de Traspinedo (Valladolid), según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 ... de Castilla y León, que ha dado aviso del siniestro pasadas las 9.30 tras recibir una llamada en la que se alertaba del accidente entre una moto y un camión y en la que se indicaba que el motorista se encontraba inconsciente, informa Ep.

