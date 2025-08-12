Fallece un motorista de 52 años tras sufrir una caída en Valdefrancos (León)

Un motorista de 52 años ha fallecido tras sufrir una caída en la entrada de Valdefrancos desde Ponferrada (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Ep.

El suceso ocurrió sobre las 22.23 horas del ayer, lunes, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas que solicitan asistencia para el conductor de una motocicleta que había sufrido una caída.

El 1-1-2 avisó de este accidente a la Policía Municipal y los Bomberos de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil que actúa en el lugar.

Noticia Relacionada Devuelta a sus padres una niña de cuatro años que se fugó de casa de madrugada tras una reprimenda ABC La pequeña estaba sola sentada en un banco y manifestaba que había decidido irse a casa de su abuela

Finalmente, se confirmó el fallecimiento del motorista herido, que tenía 52 años.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activó al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender a los familiares que se encontraban en el lugar.