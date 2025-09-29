Fallece un hombre tras caerle encima un árbol en un pinar de Pedrajas de San Esteban (Valladolid)

Un hombre de unos 60 años falleció en la tarde de este lunes tras caerle encima un árbol mientras cortaba leña en un pinar situado junto a una granja en el camino de Pedrajos, a las afueras de la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban.

El 1-1-2 recibió la alerta del suceso a las 17.38 horas y, de inmediato, dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación provincial, ya que las personas en el lugar no lograban retirar el árbol de encima del herido, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Íscar.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl solo pudo confirmar el fallecimiento del varón.