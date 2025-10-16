Fallece Germán García Ferreras, histórico presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia

Suscribete a
El sacerdote, de 98 años, impulsó las donaciones en la provincia

Germán García
Germán García ABC

ABC

Valladolid

El sacerdote diocesano Germán García Ferreras, figura clave en la Hermandad de Donantes de Palencia, falleció este jueves a los 98 años. Nacido el 8 de junio de 1927 en Fáfilas (León), García Ferreras se ordenó sacerdote el 15 de octubre de 1950 y acababa ... de celebrar los 75 años de su ordenación el pasado miércoles, en coincidencia con la festividad de Santa Teresa de Jesús, siendo el sacerdote más longevo de la Diócesis de Palencia. Su trayectoria, marcada por un compromiso incansable con la comunidad, deja un legado especialmente valioso en el ámbito sanitario y social de la provincia.

