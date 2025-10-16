Fallece Germán García Ferreras, histórico presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia

El sacerdote diocesano Germán García Ferreras, figura clave en la Hermandad de Donantes de Palencia, falleció este jueves a los 98 años. Nacido el 8 de junio de 1927 en Fáfilas (León), García Ferreras se ordenó sacerdote el 15 de octubre de 1950 y acababa ... de celebrar los 75 años de su ordenación el pasado miércoles, en coincidencia con la festividad de Santa Teresa de Jesús, siendo el sacerdote más longevo de la Diócesis de Palencia. Su trayectoria, marcada por un compromiso incansable con la comunidad, deja un legado especialmente valioso en el ámbito sanitario y social de la provincia.

García Ferreras asumió la presidencia provincial de la Hermandad de Donantes de Sangre en 2002 y la mantuvo durante 14 años, hasta su relevo en 2016 por Alberto de Castro Docio. Bajo su liderazgo, la entidad experimentó un crecimiento notable.

Antes de centrarse en esta labor, García Ferreras desempeñó roles como capellán y secretario de la Hermandad. Licenciado en Derecho Canónico y Periodismo. Su dedicación se extendió al apoyo a colectivos vulnerables, como el acompañamiento a presos en permisos penitenciarios, y formó parte del Patronato del Hospital de San Marcos.

Aunque su carrera pastoral abarcó múltiples destinos en la Diócesis de Palencia –desde vicario sustituto en Alar del Rey hasta arcipreste de la Zona de Campos, pasando por párroco en localidades como Autillo de Campos, Villalobón y Villajimena–, fue su labor en la Hermandad la que más impactó en la salud pública local.

La misa funeral se celebrará este viernes 17 de octubre, a las 12.30 horas en la Iglesia Parroquial de Santa Marina de Palencia.